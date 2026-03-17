Vetusta Morla anuncia su vuelta a la actividad con una gira en 2026

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Vetusta Morla pondrá fin en 2026 al parón que esta banda anunció hace dos años con una gira que han titulado 'Gira de vuelta. Canciones de ida' y cuyas fechas y ciudades serán desveladas "próximamente".

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'", explica el grupo este martes en declaraciones recogidas por su oficina de prensa para explicar su retorno.

Aunque de momento no han desgranado en qué consistirá su gira, que juega en su título con el nombre de una de sus canciones clásicas, 'Canción de vuelta', sí han anticipado en su comunicado que el próximo martes, 24 de marzo, se activará a las 12 horas una preventa en su espacio para fans, 'Valientes'.

Este anuncio disipa cualquier posible duda suscitada en torno a su continuidad por otro anuncio reciente, el del lanzamiento de un disco en solitario por parte de uno de sus miembros, Guille Galván, del que ya se conoce el sencillo 'En qué momento dudé de ti'.

Fue en 2008 cuando se produjo el gran salto de Vetusta Morla con su primer álbum de estudio, 'Un día en el mundo', al que siguieron 'Mapas' (2011) y 'La deriva' (2014), así como 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017) y 'Cable a tierra', el último por el momento.

Suyo es además el registro histórico de congregar a cerca de 40.000 personas en un único concierto como banda independiente, el que tuvo lugar en 2018 en la Caja Mágica de Madrid, una cifra que en 2022 casi igualaron con 35.000 personas en su primer y único concierto en el Estadio Metropolitano de la capital, inmortalizado en el álbum en vivo 'Bailando hasta el apagón'.

Tras la salida de su disco 'Figurantes' (2024), se anunció un parón en su actividad "si todo va bien" hasta este 2026. "Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras, en definitiva, vivir y disfrutar de la vida", continuaba el comunicado.