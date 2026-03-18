Obras son amores, ¿pero no para Gaudí?

Ruido de obras en la plaza de San Marcelo. Dónde estará ese silencio matinal (no conventual como la canción de Chavela) de un soleado León de cualquier día... ¿La que se avecina es una guerra entre urracas y gaudíes? Tampoco se sabe. David Fernández, portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León, a doña Urraca pongo por testigo, porque estaba ahí delante, detrás, dice a los medios que es escandalosa la falta de participación, colaboración, organización en torno al año Gaudí por parte del Ayuntamiento dirigido por José Antonio Diez y con Elena Aguado como concejala de Acción y Promoción Cultural. Se van a enterar mañana (por hoy) cuando lo pregunte en la comisión. Bueno, esto lo dijo con Botines como paisaje de fondo interrumpido por hormigoneras y demás maquinaria a todo gas en la calle Ancha. Diríase tal vez como si estuvieran manejadas a control remoto desde algún despacho para lograr el máximo inoportunismo. Huyendo del ruido, ya en Ordoño II, aparece Elena Aguado (León es así), concejala aludida por esa dejadez, desidia y demás, denunciada por Fernández. No necesita Aguado documentarse: «Me sorprende. Fundos tiene una subvención nominal. La semana pasada nos reunimos y la colaboración es constante. No se quejaron de nada. Tal vez no quiera el PP reconocer el éxito que está siendo la exposición de Urraca», dice, así sobre la marcha y en marcha hacia un acto.

Sucedió ayer y continuará hoy cuando, como explicó David Fernández, el tema se ponga sobre la mesa de la comisión de Cultura del Ayuntamiento de León. «Ha sido incapaz de preparar ni un solo acto a la altura del evento y de la conmemoración», aseguró. Y reclamó la necesidad de que «el alcalde y su concejala de Cultura se pongan las pilas cuanto antes y que de manera urgente trabajen en un programa cultural a la altura de la efeméride para que León se pueda beneficiar de ello».

Acerca de la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, Europa Press informa que el papa León XIV visitará la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio durante su viaje a España y celebrará dos misas masivas en la calle, una el domingo 7 de junio en Madrid por la festividad del Corpus Christi, y otra de cierre el 12 de junio en Tenerife. Así lo han confirmado este martes los coordinadores de comunicación de la visita del Papa a España, durante un encuentro con medios, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la que han asistido más de 60 periodistas. En concreto, han precisado que el Pontífice participará ese día en dos eventos, uno en la Sagrada Familia —enmarcado en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de la Torre de Jesucristo— y otro en la Abadía de Montserrat. El equipo coordinador de comunicación también ha avanzado que el Papa celebrará dos «eucaristías masivas», la primera el domingo 7 de junio en Madrid.