Rocío Dúrcal vuelve a los cines en concierto un solo día al cumplirse 20 años de su muerte
Permitirá revivir la primera actuación de la llamada "reina de las rancheras"
Con motivo del aniversario de su fallecimiento, del que se cumplen ya dos décadas, Rocío Dúrcal volverá en concierto a cines de España y Latinoamérica el próximo 25 de marzo con el estreno de una versión remasterizada de la producción lanzada en 1991 'El concierto... En vivo'.
Será en imagen 4K y sonido 5.1, indica la nota de prensa, y permitirá revivir la primera actuación de la llamada "reina de las rancheras" o "la española más mexicana" en el Auditorio Nacional de México, en la que cantó algunos de sus mayores éxitos, como 'La gata bajo la lluvia' o 'Amor eterno' y con la colaboración de grandes figuras como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.
"No se nos ocurre mejor manera de rendirle homenaje, ahora que se cumplen 20 años de su partida, que invitando a los fans a revivir este concierto único en la gran pantalla, con un audio y video mejorados, y poder cantar todos sus grandes éxitos junto a ella", han señalado las hijas de la artista, Shaila y Carmen, en declaraciones recogidas por la oficina de prensa.
La iniciativa, que llega de la mano de Sony Music Vision y Cinépolis, podrá verse en 14 ciudades españolas en salas de Cines Yelmo. Las entradas ya se encuentran a la venta.
Distinguida con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, Rocío Dúrcal cuenta aún a día de hoy con más de 9,7 millones de oyentes mensuales en Spotify gracias a un legado de más de 20 álbumes, de los cuales vendió más de 40 millones de discos, además de participar en más de 20 películas.