Rocío Dúrcal vuelve a los cines en concierto un solo día al cumplirse 20 años de su muerte

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Con motivo del aniversario de su fallecimiento, del que se cumplen ya dos décadas, Rocío Dúrcal volverá en concierto a cines de España y Latinoamérica el próximo 25 de marzo con el estreno de una versión remasterizada de la producción lanzada en 1991 'El concierto... En vivo'.

Será en imagen 4K y sonido 5.1, indica la nota de prensa, y permitirá revivir la primera actuación de la llamada "reina de las rancheras" o "la española más mexicana" en el Auditorio Nacional de México, en la que cantó algunos de sus mayores éxitos, como 'La gata bajo la lluvia' o 'Amor eterno' y con la colaboración de grandes figuras como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

"No se nos ocurre mejor manera de rendirle homenaje, ahora que se cumplen 20 años de su partida, que invitando a los fans a revivir este concierto único en la gran pantalla, con un audio y video mejorados, y poder cantar todos sus grandes éxitos junto a ella", han señalado las hijas de la artista, Shaila y Carmen, en declaraciones recogidas por la oficina de prensa.

La iniciativa, que llega de la mano de Sony Music Vision y Cinépolis, podrá verse en 14 ciudades españolas en salas de Cines Yelmo. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Distinguida con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, Rocío Dúrcal cuenta aún a día de hoy con más de 9,7 millones de oyentes mensuales en Spotify gracias a un legado de más de 20 álbumes, de los cuales vendió más de 40 millones de discos, además de participar en más de 20 películas.