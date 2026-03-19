'Ultreia', el Camino de Santiago con alma leonesa

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La céntrica librería leonesa, Librería Pastor (Plaza de Santo Domingo, 4), acoge durante este mes de marzo una serie de eventos literarios con temática histórica. Este jueves 19 de marzo a las 19:00 de la tarde, los lectores tendrán la oportunidad de asistir a a la presentación de la última novela de Francisco Narla, titulada Ultreia. Tras el acto vendrá la firma de libros por el autor. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Esta última novela será la primera de una trilogía sobre el Camino de Santiago. Esta primera, titulada Ultreia tiene referencias importantes hacia la provincia de León. «León tiene un papel importante en esta primera novela. Santiago de Compostela es el punto clave, pero no se podría entender esta novela sin León, ya que, por ejemplo, hay figuras como la de Urraca I que son destacables dentro del libro. Además, tengo mucho cariño a León, ya que mi padre es leonés», explica Francisco Narla.

El libro trata de lo siguiente: el Camino empieza con una revolución: la historia de dos marginados que alterarán el destino de Compostela con la excusa de construir una nueva catedral, el obispo Diego Gelmírez ahoga en impuestos a Compostela. Y no sólo financia con ellos las colosales obras del templo: también mantiene un ejército propio, engorda sus arcas personales y levanta un palacio tan ostentoso como insultante. Los únicos que pueden enfrentarse al obispo son los poderosos. Nobles, mercaderes, la reina doña Urraca y su heredero. Pero no lo hacen, luchan entre sí, rapiñan las migajas. Mientras, a los humildes, al pueblo, sólo le queda una certeza: el hambre... y la esperanza de una revuelta. Ajenos, los peregrinos llegan a una Compostela desgarrada por la ambición y amenazada por los fanáticos almorávides, impacientes por cruzar el Tajo y derribar la cruz. El destino de Compostela está en manos de una ratera y de un cantero. La hija de un orfebre arruinado por el obispo Gelmírez y un jorobado roto por la muerte de su propia hija. Ella roba en los callejones, y vuela por los tejados. Él ahoga sus penas en sidra, y talla demonios en piedra. Ambos se verán atrapados en una conjura que los cambiará para siempre, a ellos y a Compostela. Lo han perdido todo. ¿Podrán en el caos de la rebelión ser de nuevo lo que fueron: hija y padre?