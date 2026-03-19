Honor, música y monólogo se funden en el Auditorio

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León llega a su ecuador con una obra de teatro musical que funde en el escenario el humor, la música y el monólogo. Se trata de «El bar nuestro de cada día», de Chipi La Canalla, el próximo 19 de marzo a las 20:30 horas.

Antonio Romera «Chipi» es el autor de esta obra galardonada en los Premios Lorca 2025 que promueve la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía al mejor espectáculo, autoría musical y mejore intérprete masculino. Además, comparte la dirección del espectáculo con Ana López Segovia. Y sobre el escenario, en su papel de camarero, comparte escena con Javier Galiana de la Rosa al piano y la banda compuesta por Bernardo Parrilla y Malick Mbengue. El bar nuestro de cada día está incluida en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea. El precio de las entradas es de 12 euros y la función está incluida en el abono de adultos. Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.