Honor, música y monólogo se funden en el Auditorio
Chipi La Canalla presenta este jueves 19 de marzo a las 20.30 horas su obra titulada 'El bar nuestro de cada día', que fue galardonada en los Premios Lorca 2025
La temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León llega a su ecuador con una obra de teatro musical que funde en el escenario el humor, la música y el monólogo. Se trata de «El bar nuestro de cada día», de Chipi La Canalla, el próximo 19 de marzo a las 20:30 horas.
Antonio Romera «Chipi» es el autor de esta obra galardonada en los Premios Lorca 2025 que promueve la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía al mejor espectáculo, autoría musical y mejore intérprete masculino. Además, comparte la dirección del espectáculo con Ana López Segovia. Y sobre el escenario, en su papel de camarero, comparte escena con Javier Galiana de la Rosa al piano y la banda compuesta por Bernardo Parrilla y Malick Mbengue. El bar nuestro de cada día está incluida en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea. El precio de las entradas es de 12 euros y la función está incluida en el abono de adultos. Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.