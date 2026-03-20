'Anverso y reverso', en Cerezales del Condado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este domingo 22 de marzo a las 12.00 horas se inaugura en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia la exposición Anverso y Reverso de la artista de origen iraní Kimia Kamvari. La muestra busca mirar a la vaca desde una perspectiva más amplia donde propiedad, tierra, explotación o el origen del mundo se unan en un solo relato con las tierras de León como lugar de investigación. Se podrá visitar hasta el 14 de junio.

La entrada es gratuita y libre de martes a domingo, de 12 a 14 h. y de 16 a 19h. El archivo de la Catedral de León conserva una destacada colección de documentos redactados sobre pergaminos elaborados con pieles de terneros. Entre ellos se encuentra el que da origen a esta investigación de Kimia Kamvari. Se trata del conocido como «Nodicia de kesos», datado entre 974 y 980 atribuido a Semeno, monje despensero encargado de la administración de los víveres de la catedral. En su reverso aparece un registro de la relación de quesos que son entregados a integrantes de la comunidad religiosa como pago por la realización de un trabajo. Este listado de quesos es uno de los primeros textos en lengua protorromance sobre una misma piel de vaca, el pergamino reúne alimento, animal y propiedad.