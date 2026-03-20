Astorga acoge esta tarde la I Jornada Taurina 'Hablando de toros'

Publicado por Redacclón León Creado: Actualizado:

Astorga retoma con fuerza su pulso taurino, de la mano de la Asociación Taurina de la localidad y con la colaboración del Casino y el Ayuntamiento. Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, se celebra la I Jornada Taurina de Astorga 'Hablando de toros', en la que varios expertos hablarán no sólo de las perspectivas de la temporada que ahora comienza sino de los proyectos para recuperar una gran feria para la ciudad.

Participan en esta jornada el ganadero de Valdellán, Fernando Álvarez Sobrado; y el presidente de la Plaza de Toros de León, Marcelo Fernández Cordero, junto con el delegado gubernativo del coso de la capital, Roberto Morán de Campo. Además, intervendrá el ex matador de toros Joselillo de Colombia, en un encuentro moderado por la periodista de Diario de León Maria J. Muñiz.

Será a partir de las 19.00 horas, en el Casino de Astorga.