Felipe VI muestra su interés por Urraca I al ser una "mujer pionera al frente del reino de León"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El rey de España, Felipe VI, ha mostrado su interés por la exposición que ha inaugurado oficialmente en la mañana de hoy. Su majestad quiso trasladar personalmente al alcalde León José Antonio Diez Díaz, su agradecimiento por esta actividad. “El impulso de esta actividad cultural pondrá el valor su extraordinaria figura y sus cualidades de gobierno como mujer pionera al frente del reino de León”, explicaba el alcalde sobre lo que el Rey le había trasladado.

A pesar de que la exposición lleve activa desde el 6 de marzo, dos días antes de que se cumplieran los 900 años de su muerte el 8 de febrero de 1109, la inauguración oficial se ha celebrado a lo largo de la mañana del 20 de marzo. Este espacio creado exclusivamente para la reina Urraca I se podrá visitar hasta el próximo 7 de junio y cuenta con piezas que han prestado varios museos internacionales para que sean expuestas durante este período de tiempo. Museos como el Metropolitan o el Louvre son algunos de los que han estado implicados con el Museo de León para conseguir esta exposición a la que se le describe como “la exposición con mayor proyección que se ha hecho hasta la fecha”. Este espacio está comisariado por Gerardo Boto y José Alberto Moráis.

El acto de inauguración contó con personalidades como el consejero en funciones de Castilla y León, Gonzalo Santoja Gómez-Agero; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez; el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel. Asimismo, el acto ha tenido la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, entre otros miembros de la Corporación Municipal y otras autoridades y representantes de las entidades y administraciones colaboradoras con ‘Reina Ella’.

El consejero, durante su intervención, quiso calificar de “necesaria” la exposición Reina Ella. Urraca I de León, donde, además, definió a Urraca I como “una pionera auténtica en el ejercicio del poder por derecho propio en toda Europa”, que “se vio obligada encarar situaciones muy complicadas para garantizar la continuidad de León”, a pesar de lo cual “ha permanecido injustamente en los márgenes de la historiografía”. Como “heredera de la tradición singular de la monarquía asturleonesa”, Santonja aludió a Urraca como “la precursora de diferentes reinas”, al enfrentarse “con inteligencia, capacidad y tesón excepcionales a abusos de toda naturaleza en una fecha tan temprana como el tránsito de los siglos XI y XII”.

En la inauguración también estuvo presente el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón que, en la intervención, quiso hacer referencia a la unión que existe entre Asturias y León, donde afirmó que “Asturias y León están unidos por más cosas que por el rechazo al peaje del Huerna”. Barbón ha aseverado que “el Reino de León no deja de ser la continuación del de Asturias” y que “la muestra desvela un lado oculto, alza cortinajes patriarcales y centralistas para enseñar las partes silenciadas de la historia de un Reino fundamental en la edificación de lo que hoy se conoce como España”. Además, convencido de que Urraca I no era feminista porque el concepto es posterior, Barbón trasladó que, ante “cómo defendió su legitimidad y cómo tuvo que enfrentarse a su padre, su esposo, su propio hijo y los poderes de la época, el hecho de haber fallecido un 8 de marzo hace 900 años fue un ejercicio anticipado de justicia poética”, añadió.

El alcalde de León también hizo referencia a que “estamos ante la mayor y más ambiciosa exposición organizada por el Ayuntamiento de León”. Además, añadió que “todas las piezas reflejan el poder y la riqueza de un territorio que fue la Cuna del Parlamentarismo y la referencia, sin saberlo, de la lucha por los derechos de la mujer y de la igualdad”. Por su parte el presidente de la diputación definió la exposición como “un ejercicio de memoria histórica y un acto de justicia”.

Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126] se puede visitar gratuitamente en el Museo de León hasta el 7 de junio en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas de martes a sábado. Los domingos y festivos la exposición abre de 10:00 a 14:00 horas y los lunes está cerrado.