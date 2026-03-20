León, epicentro de lírica nacional en el Día Mundial de la Poesía con el recital Luis Alberto de Cuenca este 21 de marzo

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La ciudad de León será este sábado, 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en el epicentro de la lírica nacional con el recital poético de Luis Alberto de Cuenca y Daniel Migueláñez, organizado por la Fundación MonteLeón con la colaboración del Ayuntamiento de la capital leonesa en un evento que se desarrollará en el Palacio del Conde Luna a las 12.30 horas.

Luis Alberto de Cuenca es una de las figuras más determinantes de la literatura española contemporánea. Destacado poeta, filólogo, traductor y ensayista, De Cuenca es una de las voces más influyentes en la literatura y la cultura española actual.

Su trayectoria viene avalada por los más altos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Quien fuera director de la Biblioteca Nacional de España destaca por una poética que combina la erudición con un diálogo constante entre la cultura clásica y el universo pop.

Esta versatilidad le ha llevado a ser el autor del poema 'El desayuno' y un exitoso letrista para figuras del rock como la Orquesta Mondragón o Loquillo, con quien colaboró en el álbum 'Su nombre era el de todas las mujeres', han informado a Europa Press fuentes municipales.

CADA VERSO "COBRARÁ VIDA"

El recital de Luis Alberto de Cuenca León será un recorrido por su universo lírico desde sus inicios hasta sus creaciones más recientes. La propuesta no será una lectura convencional, sino una experiencia inmersiva donde cada verso "cobrará vida" gracias a la colaboración del reconocido actor, escritor y poeta Daniel Migueláñez.

Migueláñez actuará como anfitrión y guía y aportará su perspicacia y sensibilidad escénica para conectar al público con la esencia "más pura" de la literatura. La iniciativa cuenta, además, con el patrocinio de Bodegas Montegrande y el Restaurante Giganto.