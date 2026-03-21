León acoge una nueva cita del V Ciclo Coral con sabor asturiano

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El V Ciclo Coral 2026 - Claustro Abierto de Capuchinos continúa su programación con una nueva cita musical este sábado 21 de marzo, ofreciendo al público una velada coral en un entorno único y con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, la actuación correrá a cargo de la Coral Polifónica y el Aula Infantil de Cangas del Narcea (Asturias), que subirán al escenario de la Iglesia de San Francisco de León a partir de las 20:15 horas. El concierto forma parte de la apuesta por acercar la música coral a todos los públicos, consolidando este ciclo como un referente cultural. Desde la organización agradecen, una vez más, el apoyo y la implicación de los medios en la difusión del proyecto, invitándoles a formar parte de esta iniciativa siempre que lo deseen.

Creada en Cangas del Narcea en noviembre de 2024 bajo la dirección de María Eugenia de la Viuda y Elena Martín, el Aula Coral Infantil nace con el propósito de ofrecer a los niños y niñas un espacio donde desarrollar su creatividad y expresión a través del cuerpo y la voz. Desde sus inicios, la agrupación ha colaborado con la Escuela de Música de Cangas del Narcea, la Coral Polifónica Cangas del Narcea y la Banda de Música Municipal de Cangas del Narcea, participando en diversas actividades y proyectos conjuntos.

Su metodología se basa en la pedagogía Willems, que fomenta un desarrollo natural y musical del niño, promoviendo el aprendizaje desde la vivencia, el juego y la exploración sonora y vocalmente el Método Estill Voice que pone el foco en el conocimiento y control consciente de la voz a través de la comprensión del funcionamiento fisiológico de los diferentes mecanismos vocales.

León acoge una nueva cita del V Ciclo Coral con sabor asturianoDL

Coral Polifónica Cangas del Narcea



Fundada en el año 1980 por José María Martínez, quien en ese momento era director del Conservatorio de Avilés. Actualmente está formada por 26 voces, su repertorio está

compuesto por obras de carácter religioso y popular, procedentes tanto de Asturias como de otras regiones y países.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha realizado numerosas actuaciones dentro y fuera de Asturias, participando en eventos y certámenes como el Certamen de Habaneras de Avilés, el Concurso de Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo, el Certamen Coral “La Mina y el Mar”, el Certamen de coros de Orense, Concierto del Conservatorio de Madrid, entre otros. También ha tomado parte en encuentros corales celebrados en Valdoviño, Noia y A Coruña, entre otros lugares.

A lo largo de su trayectoria, la Coral ha actuado junto al compositor asturiano Luis Vázquez del Fresno, con Haruo Ogaw y con el tenor Joaquín Pixán, también natural de

Asturias. En el año 2005, obtuvo el primer premio en el Certamen de Coros de Ourense.

En la actualidad, su principal actividad anual es la creación y organización del Certamen Coral Villa Cangas del Narcea “Gonzalo Casielles” que tendrá su segunda edición en

mayo de 2026, además de la participación habitual en numerosos conciertos, tanto en Cangas del Narcea como en otras localidades de Asturias y provincias limítrofes. Desde noviembre de 2022 se encuentra bajo la dirección de Elena Martín.