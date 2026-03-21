La Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL continúa el miércoles en León con su ciclo de tertulias ‘Café-Diálogo’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La serie de conversaciones ‘Café-Diálogo’ de la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León ofrecerá este miércoles, 25 de marzo, su tercera sesión en El Cafetín de la ciudad de León, a partir de las 17 horas, con la presencia del contador de historias José Luis Gutiérrez, conocido como Don Guti, que estará acompañado por el poeta y agitador cultural, Víctor M. Díez.

La serie de diálogos rescata para la conversación a personas reconocidas con el Premio Diálogo de la Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León por su contribución al progreso cultural en nuestra comunidad, siempre con un acento social, así como a otras voces que han formado parte de los programas de la Fundación y que se acercan a la ciudad de León para charlar, al margen de aquello que en su momento las llevó a ser convocadas para actividades concretas.

José Luis Gutiérrez, Don Guti, es un contador de historias, es decir, un recopilador de tradiciones orales vinculadas sobre todo a su tierra natal, Sanabria, y su entorno. Siendo un chaval, ya paseaba la grabadora que le regaló su padre por cocinas y pueblos del oeste zamorano, primero en busca de canciones, después de cuentos y más tarde de historias de vida.

En el año 2021 la Fundación Jesús Pereda le concedió su Premio Diálogo y el jurado del mismo destacó de él “su trayectoria ligada a la transmisión del folklore oral en el entorno rural, escuchando, recogiendo y promoviendo desde la etnografía, el intercambio cultural y el acercamiento a las personas mayores para generar a su vez otros intercambios nuevos en espacios teatrales”.