'El jardín de Olivia' se pone en escena este domingo en el Auditorio de León de la mano de la compañía Párajos Pintados

Publicado por EP Creado: Actualizado:

'El jardín de Olivia', teatro de objetos dirigido al público familiar y escolar, da continuidad a la Programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León con tres representaciones, la primera de ellas este domingo a las 18.00 horas, de la mano de la compañía Pájaros Pintados.

Se trata de un espectáculo teatral dirigido a todas las edades que habla de una manera poética sobre las ausencias y que el público escolar podrá disfrutar el próximo lunes día 23 con dos pases.

'El jardín de Olivia' es una obra original de Victoria Álvarez Musetti interpretada por Manuela Orbegozo y Maia Ansa bajo la dirección de Sergio Gayol (dirección escénica) y Victoria Álvarez Musetti (dirección artística), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La función del domingo 22 de marzo, enmarcada además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18.00 horas. El precio de las entradas es de seis euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León o en taquilla dos horas antes del inicio de la sesión.

SINOPSIS

Para Olivia, sus recuerdos están cultivados en un jardín. A través de la planta de algodón vuelve el recuerdo de su mascota, el geranio se convierte en su abuela y la parra en sus padres. A través de los encuentros con los diferentes personajes y del paso de las estaciones la protagonista comprende qué es la ausencia, hasta aceptar su propio camino.

El proyecto habla de la pérdida con dulzura y naturalidad desde un espacio en el que se encuentran la emoción y la reflexión sobre un tema que muchas veces se pasa por alto sin dedicarle el tiempo necesario para procesar lo vivido.