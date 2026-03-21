El Museo de los Pueblos Leoneses crecerá

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La inauguración de la exposición Sincretismo emocional II, en el Museo de los Pueblos Leoneses, ha servido para que el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, haya anunciado la adquisición de una parcela contigua a este espacio cultural. «La Diputación acaba de adquirir una amplia parcela aledaña al Museo que mejorará considerablemente la dotación, el equipamiento y los servicios con los que cuenta actualmente el principal espacio dedicado a la cultura tradicional en la provincia», ha detallado.

Según ha apuntado, «la parcela cuenta con una superficie de 8.067 metros cuadrados, de los cuales 486 pertenecen a dos construcciones que actualmente están catalogadas para derribo, y limita con el museo tanto por su parte noroeste como suroeste». «Según los investigadores, en origen constituyó la huerta del antiguo convento de San Agustín, hoy sede del museo», ha agregado Álvarez Courel, quien ha apuntado que «tras un proceso de negociación con la propiedad, la finca fue adquirida, finalmente, por 240.000 euros». La adquisición de la parcela permitirá, entre otras cosas, la eliminación del esquinazo existente a nivel de vía pública en la parte suroeste de la tapia de dicha finca, un estrechamiento de la calzada que dificulta considerablemente el paso de vehículos e impide por completo el acceso a la parte frontal del museo de autobuses y microbuses.

«El plan inicial del ILC para esta parcela, que todavía es necesario desarrollar, incluye la habilitación de aparcamientos, espacios ajardinados, una bolera donde practicar bolo leonés y otras modalidades de este juego existentes en la provincia, una zona donde exhibir la lucha leonesa, un pequeño anfiteatro para conciertos y recitales, e incluso reconstrucciones de edificios de arquitectura tradicional leonesa», ha adelantado el presidente de la Diputación, quien ha añadido que es «una gran oportunidad para efectuar una ampliación y redistribución de parte de las instalaciones del museo».

Exposición de SincretismoDL

Una muestra colectiva con diferentes perspectivas

Modernidad y tradición, barroquismo y espiritualidad mística, arte de vanguardia y elementos etnográficos se dan la mano en la sorprendente ‘Sincretismo emocional’, exposición del colectivo Somnium Makers que este sábado ha sido inaugurada en el Museo de los Pueblos que gestiona el Instituto Leonés de Cultura. En el acto de apertura han intervenido, además del presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel; el director del Departamento de Arte del ILC, Luis García Martínez; y el director del museo, Lucas Morán, así como los integrantes del colectivo protagonista, formado por los artistas Carmen Coque, Fran de Gonari y Carlos Luxor.

“Esta exposición es también un magnífico ejemplo de colaboración. La suma de talentos procedentes de ámbitos tan diversos —la fotografía, la música, la escena, la investigación etnográfica— enriquece el proyecto y refuerza ese carácter sincrético que le da nombre. Desde la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, apostamos firmemente por este tipo de iniciativas que generan diálogo, creatividad y comunidad”, ha detallado el presidente.

Exposición de SincretismoDL

‘Sincretismo emocional’, que podrá verse hasta el próximo 7 de junio en la sala de exposiciones temporales del museo con sede en Mansilla de las Mulas, es en realidad la segunda fase de un proyecto desarrollado por estos tres inquietos creadores en la que han vuelto a contar con la colaboración de numerosas personalidades del arte, de la música, investigación, de la antropología y de la imagen, como Javier Emperador, etnógrafo y coleccionista; Carolina Aller, actriz; Iago Rodelas y Jaime Pizarro, peluqueros, maquilladores y performers; Mario Castro Prieto, fotógrafo; el equipo del laboratorio Auth Spirit; Javier Iriso, músico y compositor; Martirio, cantante; Julieta Serrano, actriz; Jesús Riquelme, Saúl Puerta, Susy Pop, Manso y Guzmán como modelos, y Ángel Iznaola, tenor, violagambista y autor del espacio sonoro que acompaña a la muestra. “Colaboraciones que demuestran la capacidad de este colectivo de implicar en sus propuestas a un complejo y amplio mundo de personalidades vinculadas al mundo de la cultura, potenciando ese sentido sincrético que define su trabajo desde hace años”, según explicó el director de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura, Luis García.

Una muestra que sin duda permitirá una aproximación directa al trabajo de este singular y destacado colectivo, y que podrá verse de forma gratuita hasta el próximo 7 de junio en el Museo de los Pueblos Leoneses (calle San Agustín, 1, Mansilla de las Mulas), de acuerdo con el siguiente horario: hasta el 1 de abril, de 10.00 a 17.00 de martes a domingo, y a partir de ese día, de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.