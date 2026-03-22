Nace Aula Albura, un proyecto cultural y rural con Castilla y León como protagonista

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

En distintos puntos de la España rural, desde hace años, se vienen desarrollando formas innovadoras de creación, mediación y producción cultural en pueblos y territorios rurales. Iniciativas nacidas desde contextos muy diferentes —la investigación cultural, la edición independiente, el circo contemporáneo, la mediación artística o la acción comunitaria— pero que comparten una misma convicción: el medio rural es un lugar donde imaginar y construir nuevas formas de cultura contemporánea, lo que se ha venido definiendo como Nuevas Ruralidades y que se ha evidenciado en los últimos años con una clara mirada hacia estos territorios desde lo que tradicionalmente se ha entendido como el sector cultural.

Así surge Aula Albura, una iniciativa cultural-pedagógica que propone conectar a jóvenes universitarios interesados en arte, cultura, territorio y sostenibilidad con proyectos culturales que llevan años trabajando en contextos rurales. El programa busca acompañar el evidente interés de toda una generación de agentes culturales vinculados al territorio, facilitando que quienes desean desarrollar su trayectoria profesional fuera de los grandes centros urbanos puedan hacerlo en contacto directo con procesos culturales reales ya existentes.

Proyecto 'Cueva roja'Tamara González

«Aula Albura plantea un modelo de aprendizaje basado en la experiencia. A través de estancias prácticas, residencias formativas, mentorías y procesos de acompañamiento en proyectos referentes, los participantes podrán integrarse en proyectos de variada índole desarrollados en municipios rurales de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra», comentan desde la organización.

La iniciativa se establece a través de una alianza entre proyectos culturales con dilatada trayectoria en el medio rural desde perspectivas complementarias. Coordinado por Grupo Andante, la entidad aragonesa que desde 2002 desarrolla el ecosistema de proyectos Estoesloquehay, en Aula Albura convergen además la Cátedra Universidad Castilla la Mancha–Diputación de Cuenca de Oportunidades frente al Reto Demográfico, impulsora del laboratorio cultural Trashumancias; la Fundación Los Maestros; el proyecto editorial y cultural La Circular; el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León y la compañía navarra de circo contemporáneo La Trapecionista que a través de su proyecto Zuhamu, explora los cruces entre circo, territorio y comunidad.

Estoesloquehay y el proyecto Los Frutos del Tiempo-Valtorres-ZaragozaPablo Pérez Terré

«La diversidad de estos agentes refleja una realidad cada vez más evidente en el panorama cultural español, ya que una parte significativa de las prácticas culturales contemporáneas se está desarrollando hoy en territorios rurales, donde surgen modelos culturales vinculados al paisaje, a la memoria colectiva y a las comunidades locales, entre otros grandes ejes. El proyecto viene desarrollándose desde febrero y ha entrado en su fase práctica, prolongándose hasta octubre de 2026. Su itinerario comenzará con Trashumancias 2.6, un laboratorio formativo que tiene lugar en municipios de la Serranía de Cuenca asociados históricamente a rutas trashumantes. En este contexto, los estudiantes participantes se incorporarán a procesos de investigación cultural aplicada al contexto rural, mediación y diseño colectivo de proyectos culturales vinculados al territorio», añaden desde Aula Albura.

Sesión de Trashumancias-Serrania de CuencaJosé Antonio Montero

A partir de esta primera fase, el programa continuará en el resto de los territorios a través de Aula Albura, con estancias formativas remuneradas. Durante este periodo, los estudiantes seleccionados se integrarán en equipos que llevan años desarrollando procesos culturales en pueblos y entornos naturales, colaborando en tareas de producción, documentación, mediación y creación. La iniciativa se sitúa por tanto entre la vocación y oportunidad, con el objetivo de activar y canalizar nuevas vocaciones vinculadas al territorio, al tiempo que refuerza el trabajo de aquellas estructuras culturales que llevan años sosteniendo procesos y actividades creativas en pueblos y entornos rurales.

La Trapecionista-Zuhamu-NavarraKiko Ortega

Aula Albura es uno de los cinco proyectos seleccionados de España como beneficiarios en la primera convocatoria estatal del Ministerio de Cultura de Ayudas para Proyectos de Cooperación Cultural en el Medio Rural 2025. Más allá de este apoyo institucional, Aula Albura representa un paso importante en la consolidación de redes culturales rurales a nivel estatal que trabajan desde hace años en el territorio y que ahora se articulan para trabajar de forma conjunta mientras ayudan a abrir camino a nuevas generaciones de agentes culturales.

Con Aula Albura, la cultura en el medio rural mira hacia el futuro con savia nueva, estableciendo alianzas entre iniciativas y territorios diversos.

Aula Albura ha sido seleccionada como beneficiaria en la convocatoria del Ministerio de Cultura para Proyectos de Cooperación Cultural