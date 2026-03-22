‘Anverso y reverso', una exposición sobre la vaca como medida en el mundo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El archivo de la Catedral de León conserva una destacada colección de documentos redactados sobre pergaminos elaborados con pieles de terneros. Entre ellos se encuentra el que da origen a esta investigación de Kimia Kamvari. Se trata del conocido como Nodicia de kesos, datado entre 974 y 980 atribuido a Semeno, monje despensero encargado de la administración de los víveres de la catedral. En su reverso aparece un registro de la relación de quesos que son entregados a integrantes de la comunidad religiosa como pago por la realización de un trabajo. Este listado de quesos es uno de los primeros textos en lengua protorromance, predecesora del asturleonés y anterior al castellano. Su relevancia histórico-lingüística es incalculable. Sin embargo, en su anverso, se documenta la donación de tierras realizada en 959 por Hermenegildo y Cita al monasterio de Rozuela, entre Chozas de Abajo y Ardón, correspondiente a una villa llamada Auctarios.

Sobre una misma piel de vaca queda reunido alimento, animal y propiedad que conecta con imágenes del origen del mundo en la cultura persa donde la tierra es sostenida por el bovino. Dicho material es, además, síntoma de un dominio técnico del mundo al que la artista Kimia Kamvari decide prestar atención. Tras un proceso de investigación de más de una treintena de pergaminos del archivo catedralicio ha llegado a conclusiones sobre cómo se ejerce la propiedad y el dominio humano de la Tierra –sus delimitaciones y acumulaciones– y cuanto la compone presentes en la sala.

La muestra presenta el resultado con fotografías del reconocimiento de algunos de los espacios que citan los textos de entre el siglo IX al XI en torno a las comarcas que circundan al río Esla, Porma, Bernesga, Órbigo, Torío y Cea. Este estudio permite a la artista analizar el reparto actual del territorio, la ingeniería y fuerzas que lo parcelan al servicio del sector primario, la producción y el mercado, y captar la secuencia de plantas fotovoltaicas, riegos, cultivos de maíz para forraje, sucesiones de solares y granjas lecheras industriales.

El comisario de la muestra, Alfredo Puente, amplía la explicación al comentar que “el tenue espesor de los pergaminos es, entonces, la imagen de una distancia frente al mundo, interpone con él una tecnología: la de pantallas hechas de piel –superficies sobre las que fluyen transacciones, código y textos–, que alejan las materias cercanas entre sí y las convierten en productos”.

Materiales de la exposición

Anverso y reverso ocupa la sala de exposiciones de la Fundación a partir de la idea de gravedad y se extiende en el plano central del espacio. La artista, apoyada en una nota tenida, profunda y densa —Sol (G en la notación anglosajona de amplia difusión internacional)—, grabada empleando los cinco teclados y gran parte de los cuatro mil trescientos treinta y cuatro tubos metálicos del órgano de la Klais Orgelbau de la Catedral de León, irradia energía en el espacio y lo hace vibrar.

Esta presencia simbólica de lo solar en la obra introduce una vez más las tensiones y ambivalencias del término. Alude a tierras aisladas, parceladas –los solares recorridos en la investigación– y que se pueden ver a través de las fotografías realizadas por la artista a esos terrenos de la provincia de León.

Otro de los materiales que presta atención Kimia Kamvari es la galalita, un material plástico extraído de la caseína de la leche. En los años 70, en plena expansión económica y formal de un mundo basado en derivados del petróleo, como el plástico, la galalita, etimológicamente una “leche de piedra” compitió con él como rival de mercado.

Kimia Kamvari imagina el filo que ese material, que debe ser trabajado mediante corte, pulido o tallado, quiso representar en el sistema de capitales y economías de escala, y lo traduce al menaje –cuchillos, machetes– que emplea el matachín para sacrificar el animal y separar sus partes.

La investigación prosigue en nuevos escenarios y mediante más productos en apariencia aislados. En uno de estos espacios, una curtiduría, la artista recupera cueros de animales que hasta hace poco vivían. Sobre ellos escribe un nuevo contrato con el planeta para este momento, una imagen de futuro, a partir del lenguaje legal y el vocabulario anotado en los pergaminos iniciales, en la que vuelve a buscar la unión entre materia y su relación con el origen del mundo.