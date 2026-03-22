'El jardín de Olivia', una obra familiar sobre las ausencias llega al Auditorio de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

¿Dónde se queda lo que hemos vivido? ¿Dónde se quedan nuestros recuerdos? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando fallecen? ¿Cómo vivimos la pérdida? Son algunas de las preguntas a las que El jardín de Olivia intentará dar respuesta desde el Auditorio Ciudad de León.

El jardín de Olivia, teatro de objetos dirigido al público familiar y escolar, da continuidad a la Programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Serán tres representaciones. La primera, el domingo 22 de marzo, a las 18:00 horas para el público familiar y dos el día 23, para público escolar.

Se trata de un espectáculo teatral dirigido a todas las edades que habla de una manera poética sobre las ausencias. Una obra original de Victoria Álvarez Musetti e interpretada por Manuela Orbegozo y Maia Ansa bajo la dirección de Sergio Gayol (dirección escénica) y Victoria Álvarez Musetti (dirección artística).

Parte de la actuaciónDL

La función del domingo 22 de marzo, enmarcada además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18:00 horas. El precio de las entradas es de 6 euros, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla dos horas antes del inicio de la función.

Para Olivia, sus recuerdos están cultivados en este jardín. A través de la planta de algodón vuelve el recuerdo de su mascota, el geranio se convierte en su abuela y la parra en sus padres. A través de los encuentros con los diferentes personajes y del paso de las estaciones va comprendiendo qué es la ausencia hasta aceptar su propio camino. Es un proyecto que habla de la pérdida con dulzura y naturalidad con el que se crea un espacio.