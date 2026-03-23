Urraca I se va de conferencias por león

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Que Urraca se encuentra en el punto de mira de todos los leoneses y de gran parte de España no es ninguna novedad. Ahora, el Ayuntamiento de León con la colaboración de varias asociaciones y federaciones van a realizar una serie de conferencias sobre la Reina que tendrán lugar entre finales de marzo y el mes de abril.

Enmarcado dentro de unas jornadas de exaltación y recuerdo de la reina Urraca I, estas conferencias se realizarán a las 19,00 horas en el Salón del Ayuntamiento de León.

Por Urraca y todo su Reino se titula estas jornadas que, se dividen en cuatro días. La primera cita será el próximo 26 de marzo, donde Ricardo Chao Prieto, licenciado en Historia y experto en el reino de León, contará un poco más sobre Urraca en la sesión titulada Urraca I de León: el tempestuoso reinado de una reina guerrera.

Luego será el turno de la conferencia del escritor Javier Callado Cobo el 9 de abril sobre el contexto político y económico del reinado de Urraca I de León. La siguiente cita será el 16 de abril con el escritor Tomás Álvarez Domínguez quién realizará la sesión titulada Urraca I de León: la reina del Camino. Por último será el turno del historiador José María García-Osuna Rodríguez, quién, el 29 de abril, realizará la ponencia de Egipto al Reino de León: algunas mujeres esenciales en la historia del mundo.