La iglesia de San Marcos abre el telón remodelada

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La iglesia de San Marcos se ha dejado ver sin la lona que la tapaba desde hace más de un año para realizar las labores de restauración. Esl pasado lunes 23 de marzo, desde las 6.00 horas, los obreros han comenzado con las labores de retirada de la lona de este edificio que llevaba más de un año en restauración.

Hace más de un año, Verónica Viñas comentó en un artículo de El Diario de León que los análisis previos determinaron que la piedra estaba muy deteriorada como consecuencia de las restauraciones realizadas a finales del siglo XX. Una actuación que fue llevada a cabo en 1997, en la que se aplicó una pátina de color para disimular la suciedad, en lugar de limpiarla, y que estaba destruyendo esta obra maestra del Plateresco. Además, faltaban numerosos elementos pétreos, especialmente en las cornisas. En ese momento, la fachada de la iglesia lucía, por lo tanto, con una tonalidad más oscura a la del Parador, y se esperaba que, tras la restauración tuvieran la misma tonalidad.

La iglesia, desde entonces, siempre había estado tapada con una lona que la cubría para que los trabajadores realizaran las labores de restauración que fueran necesarias. Pero eso se ha acabado, ya que los trabajadores finalizarán hoy, martes 24 de marzo, la retirada del andamio, que es lo último que falta para ver cómo ha quedado realmente las obras realizadas en la iglesia de San Marcos.

La iglesia, acreditada representante del «estilo Reyes Católicos» es una esbelta nave con capillas entre contrafuertes. En su interior, el claustro renacentista, con resabios de estructura tardogótica, organiza un complejo conjunto del que pueden visitarse tres salas. Dos de éstas forman el espacio más atractivo y genuino del edificio, la antigua sacristía, auténtica exhibición de ornato escultórico, obra de Juan de Badajoz el Joven, su artífice en 1549, como puede leerse en su autorretrato sobre la entrada de la estancia. La restauración finalizará con 8 años de retraso.