La exposición "León, señorío de mujeres" podrá visitarse del 24 al 29 de marzo en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo acoge del 24 al 29 de marzo la exposición "León, señorío de mujeres", que podrá visitarse en la entrada del Ayuntamiento, en el exterior del edificio y a pie de calle, con el objetivo de facilitar su acceso a toda la ciudadanía.

La muestra, impulsada por la Asociación León Propone y desarrollada con el asesoramiento académico de la Universidad de León, pone en valor el papel de diversas mujeres en la historia leonesa, ofreciendo una mirada documentada y crítica sobre su contribución en distintos ámbitos sociales, culturales y políticos.

A través de este recorrido expositivo, se visibiliza la trayectoria de figuras como Sancha I de León, Urraca I, Cándida Cadenas, Faustina Álvarez o Concha Casado. Todas ellas representan ejemplos de mujeres que, en contextos en muchos casos adversos, destacaron por su capacidad para gobernar, innovar, crear o defender sus derechos, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de la sociedad leonesa.

El proyecto busca contribuir a la recuperación, reconocimiento y difusión del legado histórico de las mujeres en León, poniendo el foco en historias que tradicionalmente han tenido menor presencia en los relatos oficiales.

La exposición está dirigida a todos los públicos y podrá visitarse libremente durante los días señalados, aprovechando su ubicación en un espacio abierto y accesible que invita a vecinos y visitantes a acercarse y conocer este recorrido por la historia en clave femenina.