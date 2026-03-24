La exposición "León, señorío de mujeres" podrá visitarse del 24 al 29 de marzo en San Andrés del Rabanedo
El proyecto busca contribuir a la recuperación, reconocimiento y difusión del legado histórico de las mujeres en León
San Andrés del Rabanedo acoge del 24 al 29 de marzo la exposición "León, señorío de mujeres", que podrá visitarse en la entrada del Ayuntamiento, en el exterior del edificio y a pie de calle, con el objetivo de facilitar su acceso a toda la ciudadanía.
La muestra, impulsada por la Asociación León Propone y desarrollada con el asesoramiento académico de la Universidad de León, pone en valor el papel de diversas mujeres en la historia leonesa, ofreciendo una mirada documentada y crítica sobre su contribución en distintos ámbitos sociales, culturales y políticos.
A través de este recorrido expositivo, se visibiliza la trayectoria de figuras como Sancha I de León, Urraca I, Cándida Cadenas, Faustina Álvarez o Concha Casado. Todas ellas representan ejemplos de mujeres que, en contextos en muchos casos adversos, destacaron por su capacidad para gobernar, innovar, crear o defender sus derechos, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de la sociedad leonesa.
El proyecto busca contribuir a la recuperación, reconocimiento y difusión del legado histórico de las mujeres en León, poniendo el foco en historias que tradicionalmente han tenido menor presencia en los relatos oficiales.
La exposición está dirigida a todos los públicos y podrá visitarse libremente durante los días señalados, aprovechando su ubicación en un espacio abierto y accesible que invita a vecinos y visitantes a acercarse y conocer este recorrido por la historia en clave femenina.