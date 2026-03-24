El 'éxito' de Monteleón en el día de la poesía

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se convirtió el pasado 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en el epicentro de la lírica nacional con el recital poético de Luis Alberto de Cuenca y Daniel Migueláñez, organizado por la Fundación Monteleón con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, recibió al vicepresidente de la Fundación, Ángel Valencia López, y a los coordinadores del evento, Lidia Fos y Óscar García, donde presentaron este recital poético que se llevo a cabo el 21 de marzo en el Palacio del Conde Luna sobre las 12:30 horas.

Luis Alberto de Cuenca es una de las figuras más determinantes de la literatura española contemporánea. Destacado poeta, filólogo, traductor y ensayista, De Cuenca es una de las voces más influyentes en la literatura y la cultura española actual. Su trayectoria viene avalada por los más altos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El recital fue una experiencia inmersiva.