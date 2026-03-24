Las conferencias en honor a Urraca I de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Que Urraca se encuentra en el punto de mira de todos los leoneses y de gran parte de España no es ninguna novedad. Ahora, el Ayuntamiento de León con la colaboración de varias asociaciones y federaciones van a realizar una serie de conferencias sobre la Reina que tendrán lugar entre finales de marzo y el mes de abril.

Enmarcado dentro de unas jornadas de exaltación y recuerdo de la reina Urraca I, estas conferencias se realizarán a las 19,00 horas en el Salón del Ayuntamiento de León.

Por Urraca y todo su Reino se titula estas jornadas que, se dividen en cuatro días. La primera cita será el próximo 26 de marzo, donde Ricardo Chao Prieto, licenciado en Historia y experto en el reino de León, contará un poco más sobre Urraca en la sesión titulada Urraca I de León: el tempestuoso reinado de una reina guerrera.

Luego será el turno de la conferencia del escritor Javier Callado Cobo el 9 de abril sobre el contexto político y económico del reinado de Urraca I de León. La siguiente cita será el 16 de abril con el escritor Tomás Álvarez Domínguez quién realizará la sesión titulada Urraca I de León: la reina del Camino. Por último será el turno del historiador José María García-Osuna Rodríguez, quién, el 29 de abril, realizará la ponencia de Egipto al Reino de León: algunas mujeres esenciales en la historia del mundo.

En el día de hoy, 24 de marzo de 2026, tuvo lugar en el marco de la Colegiata de San Isidoro, lugar próximo a la tumba de Urraca I de León, la presentación oficial de las conferencias que, en su recuerdo, organiza la Federación de Asociaciones Vecinales, Rey Ordoño, de esta ciudad de León.

Vienen bajo el mismo epígrafe que los actos realizados en su recuerdo y homenaje del pasado día 8, es decir, Por Urraca y todo su reino; y ese es precisamente también el objetivo de este ciclo de conferencias, como se encargaron de explicar los responsables de la organización.

Abrió el turno, D. Javier García Argüello, presidente de la citada federación, que después de una breve presentación de los objetivos, pasó la palabra al vicepresidente y responsable de cultura D. Hermenegildo López González que fue desgranando las diferentes conferencias, los ponentes de las mismas e incluso cómo se llegó al acuerdo de los temas a tratar y el orden en el que se presentan en el cartel, de acuerdo con las fechas asignadas.

También se anunció que dichas conferencias no concluirán con las cuatro hoy presentadas, sino que anunciaron que el ciclo continuará después de las vacaciones de verano, puesto que ya están cerradas otras cuatro e incluso, en función de la disponibilidad, podrían extenderse a dos más.

Se pretende cubrir todos los aspectos que rodearon la vida de la reina Urraca, por lo que la reflexión cubrirá aspectos tales como la geopolítica, los aspectos de los cambios en el rito

religioso, las leyes que amparaban al reino, la situación social y económica del mismo, etc., algo que no se ha contemplado, con el suficiente empaque, en las diferentes conferencias organizadas hasta el momento.

Uno de los ponentes presentes en el acto, D. Javier Callado Cobo, expuso, de manera breve, los aspectos que desarrollará en su ponencia del día, invitando a los leoneses a seguir con atención este ciclo que, juzgó, del mayor interés. De otro lado, y preguntados los organizadores si no eran ya suficientes las conferencias

habidas hasta el momento, argumentaron, en primer lugar, que “lo que abunda no daña”, más aún, en el caso de Urraca que, habiendo sido opacada por siglos, bien se merece todos los esfuerzos que se hagan para reivindicar su figura.

En ese sentido, señalaron que se intentarán divulgar las intervenciones de los ponentes por todos los medios al uso, incluyendo internet, para que todos los leoneses y no leoneses tengan acceso a las mismas.

Se indicó también que su deseo es el de seguir reflexionando sobre esta figura importante en nuestra historia (un antes y un después, claramente) para evitar que Urraca sea solo una moda pasajera, fruto de la oportunidad de un aniversario, y que, pasado este, vuelva al lugar de la historia (el trastero) en el que no debieron encerrarla nunca. De los leoneses depende que no sea así, sentenciaron.