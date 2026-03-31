Un relato provincial de historia y patrimonio

El mapa de León es historia y patrimonio. A cada paso hay un siglo contado y por resguardar, a veces de las propias inclemencias del tiempo y el devenir y otras, por el abandono. La provincia es de una riqueza máxima en la que la sobrecarga es de cultura, monumentos, vestigios y pruebas de un pasado que demuestran la importancia que tuvo, la de su ubicación y de sucesos que acaecieron y escribieron la historia de la Península Ibérica y España. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León es uno de los órganos que vela porque se mantengan en pie esos propósitos que demuestran que León fue epicentro del desarrollo del Noroeste. Y hay días como ayer en donde la reunión periódica de la Comisión de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, viene suculentamente cargada de esas pruebas que ponen León a la cabeza del valor patrimonial histórico y cultural.

Entre otros anuncios, y celebrada en el Museo de León, la Comisión de Patrimonio autorizó la reparación de los revestimientos interiores de las bóvedas de la nave y la capilla norte de la Catedral de Astorga, entre otras actuaciones. De hecho, la comisión sirvió para poner en valor aún más la exitosa exposición Reina Urraca I de León, una muestra de relevancia nacional que reúne más de 50 piezas procedentes de distintas instituciones.

Entre los asuntos tratados, la Comisión también dio luz verde al proyecto de reparación del paramento interior de las bóvedas de la nave y capilla lateral norte de la Catedral de Astorga, declarada Bien de Interés Cultural. La intervención permitirá subsanar los daños ocasionados por humedades, mediante la limpieza, saneado y reposición de revestimientos, así como la aplicación de tratamientos que favorezcan la conservación de los paramentos interiores. Asimismo, al proyecto de restauración y puesta en valor del recinto amurallado de Almanza, en su fase 5, centrada en la mota fortificada y el castillo. La actuación contempla trabajos de excavación y control arqueológico, así como la recuperación del entorno mediante la creación de sendas y la integración de los restos defensivos, contribuyendo a su conservación y difusión. La Comisión ha establecido como prescripción que cualquier modificación deberá ser nuevamente autorizada.

Por otra parte, la Comisión ha autorizado las obras de restauración de los restos del torreón de Canseco, en el municipio de Cármenes, con el objetivo de consolidar este elemento defensivo declarado Bien de Interés Cultural.

Igualmente, la Comisión ha autorizado las obras de renovación y reforma de la plaza de la Torre, en Urdiales del Páramo. La actuación incluye la reordenación del espacio con zonas pavimentadas y ajardinadas, así como la instalación de alumbrado y mobiliario urbano, estableciéndose la obligación de realizar control arqueológico durante los movimientos de tierra.

Por último, la Comisión se dio por enterada de dos resoluciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural relativas al municipio de La Ercina: la ampliación del plazo de la intervención arqueológica en el yacimiento de la Peña del Castro y una nueva intervención arqueológica en Las Coronas.