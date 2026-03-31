La Voz Kids busca talento leonés

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Voz Kids prepara ya su nueva temporada y vuelve a buscar las mejores voces entre los niños/-as de 7 a 15 años (cumplidos en 2026).

La Voz Kids es un programa familiar abierto a todos los géneros y estilos musicales. La Voz Kids busca voces solistas o que canten en agrupaciones vocales (dúo, trío, cuarteto, banda).

El proceso de selección de candidatos se llevará a cabo online entre marzo y abril de 2026 a través de los materiales audiovisuales que los aspirantes deben enviarnos. Luego, los elegidos, irán de forma presencial a Madrid para tener la oportunidad definitiva de entrar al programa.

Para poder participar en el casting, los aspirantes deben quedar inscritos en el registro oficial a través de la web de Antena 3 Televisión. Para inscribirte puedes hacerlo en este enlace: antena3.com/lavozkids. Eso sí, para poder participar en el casting, deben ser los padres o tutores legales quienes inscriban al menor y deben contar con el consentimiento de ambos progenitores para que se apruebe su participación.

El programa La Voz Kids fomenta el amor a la música y la amistad a través de la música y ofrece a los niños la oportunidad de compartir la alegría de cantar y disfrutar la convivencia con otros niños, intercambiar experiencias y divertirse, además de conocer a grandes artistas nacionales e internacionales. Para agilizar el proceso de inscripción también pueden contactar directamente con Ariadna López al 609 800 863.