El arte contemporáneo se congrega en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Entre el 11 de abril y el 14 de junio de 2026, el Instituto Leonés de Cultura (ILC) acogerá una de las propuestas más ambiciosas sobre arte contemporáneo y pensamiento visual realizadas en León en los últimos años.

Comisariada por Jorge Quijano Ahijado y Silvia Argüello, la exposición El tiempo de la interferencia reúne a artistas internacionales y nacionales cuyas obras investigan cómo la interferencia, ya sea visual, tecnológica, política o temporal define nuestra experiencia del presente.

Laurent Grasso, 'Clouds theory Anima', 2022ROBERTO RUIZ

La exposición parte del ensayo El tiempo de la interferencia y propone una lectura del presente como un campo de fricción entre imagen y verdad, naturaleza y simulación, tecnología y memoria. Las obras seleccionadas no ilustran el concepto: lo recrean y lo tensionan. «La exposición técnicamente es muy completa. Contamos, además, con la colaboración del Ayuntamiento de León, la Junta de CyL, el ILC, empresas privadas y, también con el Musac, institución que nos ha prestado tres obras para mostrarlas», explica Jorge Quijano, comisario de la misma.

«Hemos querido recrear un camino visual, a través de diferentes cuadros, donde los primeros son fáciles de comprender y que, con el paso de estos, se hace cada vez más complicado su entendimiento. La última obra que se puede ver en dicho camino es la de una flor que es la más compleja de entender», agrega.

Abelardo Gil-Fournier, Mawat 2017DL

La exposición

El tiempo de la interferencia invita a detenerse y observar cómo nuevos lenguajes visuales y percepciones construyen la realidad que habitamos. La exposición propone un recorrido extraordinario por nuevas y diversas formas de entender el tiempo en el contexto actual, abordando desde la transformación del paisaje hasta el impacto del lenguaje o los dispositivos tecnológicos y sus efectos en nuestra mirada.

La iniciativa establece encuentros inéditos entre artistas y colectivos internacionales como Laurent Grasso, fuse* o la Galería Pedro Cera, junto a figuras de referencia presentes a través de préstamos institucionales del Musac, como Jenny Holzer, Abelardo Gil-Fournier y Joan Fontcuberta. Esta articulación sitúa a León en conexión directa con el circuito internacional del arte contemporáneo. La exposición reúne instalaciones de arte generativo, obras lumínicas, piezas audiovisuales, pintura y literatura.

La colaboración entre Interface Studio y el ILC refuerza una apuesta estratégica: abrir la institución a debates actuales sobre imagen, tecnología y cultura visual, ampliando su proyección y consolidando su papel como espacio de pensamiento contemporáneo.

El resultado es una exposición que trasciende el ámbito local e impulsa la participación de León en el debate más actual del mundo del arte, un amplio diálogo entre circuitos especializados y profesionales.

Sobre Interface Studio

Interface Studio es una plataforma curatorial y de investigación con sede en León, dedicada al desarrollo de proyectos expositivos, producción cultural y pensamiento crítico en torno a la imagen contemporánea. Nace con la voluntad de activar reflexión desde el territorio, generando proyectos que conectan práctica artística, investigación teórica y experiencia espacial. Su línea de trabajo se centra en la intersección entre imagen, tecnología, percepción y filosofía visual, promoviendo exposiciones que integran artistas internacionales en diálogo con contextos locales.

Los comisarios

Jorge Quijano desarrolla una investigación sostenida sobre la transformación de la percepción en entornos tecnológicos y sobre la inestabilidad del documento en la cultura contemporánea. Doctor en Bellas Artes y profesor universitario, compagina la investigación académica con la producción artística y el comisariado, construyendo proyectos que integran pensamiento crítico y experiencia espacial. Sus propuestas exploran cómo la imagen opera como dispositivo político, simbólico y perceptivo.

Silvia Argüello se centra en el arte sonoro y la síntesis digital aplicada a instalaciones espaciales. Trabaja con procesos de generación electrónica de sonido que investigan la vibración, la percepción y la relación entre cuerpo, espacio y señal, desarrollando entornos inmersivos donde el sonido actúa como arquitectura invisible.

«Esta exposición es uno de los proyectos más ambiciosos del Instituto Leonés de Cultura en 2026»