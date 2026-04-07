León en Acción se consolida como cita con la música underground en su sexta edición

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El Festival León es Acción regresa los días 28, 29 y 30 de mayo para consolidarse como una cita con la música undergorund en una sexta edición que seguirá apostando por la música de calidad en directo sumada a otras propuestas artísticas como exposiciones o literatura.

Esta mañana la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este festival acompañada de Eva López y Constantino Chao, presidenta y vicepresidente de la Asociación Cultural León Ciudad Púrpura, parte organizadora, y Diego Soto, vicerrector de Cultura y Deportes de la Universidad de León.

La concejala ha destacado el respaldo del Ayuntamiento de León a este festival que viene a complementar a la perfección la amplia y, sobre todo, variada oferta cultural que ofrece la ciudad. Una oportunidad, ha agregado, para disfrutar de la mejor música en directo y de todas las actividades culturales que se van a desarrollar de forma paralela.

Del 28 al 30 de mayo, León acogerá una programación vibrante que inundará sus calles de cultura y estilo, han explicado desde la organización. La propuesta combina la energía de la música en directo con la esencia de las sesiones estrictamente en vinilo y una concentración y ruta de scooters clásicas, que aportará una nota de color al paisaje urbano.

La actividad se articulará en torno a varios escenarios, situando su epicentro en la plaza Puerta Castillo y en Espacio Vías. Además de las actuaciones, el público podrá disfrutar del mercadillo en Espacio Vías, lugar de encuentro fundamental para coleccionistas de discos y amantes de la cultura retro e independiente que dinamizan la vida social y comercial del festival.

El proyecto Lexploitation en el que se enmarca este festival tiene continuidad todo el año. A este respecto, El Albéitar de la Universidad de León acogerá una exposición programada para los meses de septiembre y octubre.

Conciertos

La música en directo, como es habitual, será el plato fuerte de la programación. El cartel está formado por siete bandas que provienen de Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Portugal, España y en el que habrá representación leonesa. Se trata de Mohama Saz (Madrid), Fast Kids (USA), Esperanto (Madrid), Plastic Family (Países Bajos), Vinícius e seu conjunto selvagem (Brasil/Porugal), Hummo (León) y Jesucritler (León).

Las entradas a los conciertos se pueden comprar de forma anticipada online en Woutick y en los siguientes establecimientos de forma física: Elektra Comics: Calle Comandante Zorita 4; Discos Lizard: Calle Serranos 24; El Gran Café: Calle Cervantes 9, y Mongogo Leon: Plaza Puerta Castillo 5.

Más de 10.800 visitas a ‘Reina Ella’

Elena Aguado también ha recordado que en el plano cultural en este momento permanecen abiertas dos exposiciones de gran calidad en la ciudad. Una de ellas es la muestra retrospectiva sobre Carlos Saura que bajo el título ‘Una vida tras la cámara’ puede verse en el Palacín de León y la otra es ‘Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]’ que alberga en este caso el Museo de León.

La primera exposición sobre la reina Urraca Primera I de Léon, ha precisado Aguado, cumplió ayer un mes desde su apertura y “ha superado todas las expectativas en numero de visitantes”. Un total de 10.839 personas han podido disfrutar de la muestra que ofrece una visión rigurosa y desprejuiciada sobre la soberana compuesta por más de 50 piezas procedentes de distintos museos y pinacotecas de España, como el Museo del Prado, pero también del Louvre de París, de El Victoria and Albert Museum de Londres o del Museo de Chicago, entre otros.