Inicia la sexta edición de FEE con una ponencia sobre la escritura como acto combativo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Palacio del Conde Luna será el escenario este jueves, 9 de abril, a las 19:30 horas, del acto inaugural de la sexta edición del FEE, organizado por la Asociación MAL y con el patrocinio de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

La sesión, titulada *“La escritura como acto combativo”*, reunirá a la escritora y crítica cultural Lucía Lijtmaer en conversación con la autora leonesa Violeta Serrano. El encuentro abordará el papel de la literatura como herramienta crítica y espacio de reflexión sobre cuestiones sociales y políticas.

Violeta SerranoDL

Lucía Lijtmaer, nacida en Buenos Aires en 1977 y criada en Barcelona, es colaboradora habitual de El País y una de las voces más influyentes del ensayo cultural actual. Entre sus obras destacan Casi nada que ponerte, los ensayos Yo también soy una chica lista y Ofendiditos, así como la novela Cauterio, actualmente en proceso de traducción a varios idiomas. Además, codirige junto a Isa Calderón el podcast Deforme Semanal, reconocido con dos Premios Ondas.

Por su parte, Violeta Serrano (León, 1988) es escritora, docente y gestora cultural. Ha publicado ensayos como Poder migrante y El desencanto de los revolucionarios, la novela Hijas de nadie y varios poemarios. También dirige el Máster en Escritura e Industria Literaria en The Core y desarrolla el proyecto escuelasavia.com, centrado en la creación literaria en entornos rurales.

El acto inaugurará una nueva edición del FEE con una propuesta centrada en la escritura como forma de resistencia, memoria y pensamiento crítico, consolidando este ciclo como una cita destacada dentro de la agenda cultural leonesa.