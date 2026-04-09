'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 con Jesulín de Ubrique como plato fuerte

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

A Tu cara me suena no se le escapa casi nadie. Con trece ediciones a sus espaldas, el concurso de imitaciones, un clásico de Antena 3, regresa este viernes al prime time (22:00 horas) con un nuevo plantel de participantes famosos dispuesto a meterse en la piel de otros cantantes. Pero si hay un nombre propio que ha marcado la presentación de esta temporada, en la que repite Manel Fuentes como maestro de ceremonia, ese es el de Jesulín de Ubrique. El torero gaditano acapara buena parte de la expectación no solo por su popularidad, sino por el giro inesperado que supone su participación en el formato. Treinta años después de su incursión en la música, con la tan mítica como popular canción 'Toa, toa, toa', que revolucionó la cultura pop del país en los noventa, Jesulín vuelve a subirse a un escenario para cantar, aunque esta vez desde el complejo arte de la imitación.

Su regreso no está exento de vértigo. "Es una cosa extraña", reconoce, evidenciando que esta aventura supone salir completamente de su zona de confort. Acostumbrado a los ruedos y a una vida mediática intensa pero distinta, el torero afronta ahora el reto de interpretar a grandes figuras de la música bajo la presión añadida del directo en las fases finales del programa. "Estoy un poquito nervioso", admite, dejando entrever la tensión que implica no saber a quién tendrá que imitar en galas futuras.

Jesulín, que se mete en la piel de Melendi en la primera gala, confiesa en la presentación de la nueva temporada de 'Tu cara me suena' que dejó atrás la música porque no le aportó beneficios en su carrera taurina, relegándola a un segundo plano. Sin embargo, su carácter inquieto le ha empujado a aceptar este desafío inesperado. "Soy una persona muy activa y me gusta hacer muchas cosas", señala, reconociendo que nunca imaginó volver a cantar y menos en un formato de estas características.

Detrás de su decisión también hay influencia externa. Figuras como Bertín Osborne -quien ya participó en la anterior edición- o César Cadaval, de Los Morancos, fueron determinantes para que diera el paso. Ambos le animaron a lanzarse, destacando el carácter divertido y único del programa. Ese respaldo, unido a su curiosidad personal, terminó por convencerle.

Ya inmerso en la dinámica del concurso, Jesulín subraya el nivel de exigencia del formato. "Aquí no se relaja uno", afirma, consciente de que no basta con cantar: hay que interpretar, bailar y transformarse completamente. En este sentido, destaca especialmente el trabajo de caracterización, uno de los pilares del programa. "Cierro los ojos y cuando los abro veo a otra persona", describe, sobre la transformación física que experimenta antes de cada actuación.

Su paso por el programa, asegura, está siendo una sorpresa incluso para él mismo. Lejos de tomárselo como una simple experiencia televisiva, insiste en que afronta cada gala "muy en serio", tratando de construir cada personaje con el máximo rigor posible. Esa implicación, unida a su naturalidad, promete convertirle en uno de los concursantes más comentados de la edición. Tras el protagonismo de Jesulín, otra de las voces destacadas del casting es la de Soledad Giménez, quien aporta al programa una trayectoria musical de más de cuatro décadas. Para ella, sin embargo, el reto es completamente distinto: no se trata de subirse a un escenario -algo que domina desde hace 43 años-, sino de renunciar momentáneamente a su identidad artística.

"Yo nunca he hecho el papel de nadie", explica, subrayando que su carrera se ha construido precisamente sobre una personalidad propia muy definida. Por eso, participar en el programa supone un ejercicio inverso: abandonar su estilo para adoptar el de otros artistas. Una dificultad que, lejos de echarla atrás, se ha convertido en el principal aliciente de su participación. Mayor espectacularidad La actriz Cristina Castaño también pasa de las tablas y los rodajes a la música e imitación con 'Tu cara me suena'. "Esto es un sueño de programa para una actriz que canta", comenta. De su lado, la cantante Paula Koops asume también el reto enorme que tiene al enfrentarse al concurso de Antena 3, su primera experiencia en televisión. J Kbello, Aníbal Gómez, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado completan el 'casting' de la nueva edición. Además, Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.

La directora de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, destacó de 'Tu cara me suena' su capacidad para reunir a distintas generaciones frente al televisor, con especial incidencia en el público joven. Además, subrayó las novedades de esta edición, entre ellas un impresionante suelo LED de más de 100 metros cuadrados y la emisión en directo de la semifinal y la final.

Por su parte, el director de Gestmusic, Tinet Rubira, incidió en la evolución técnica del programa, que renueva completamente su diseño de iluminación. Ambos directivos coinciden en un punto clave: el éxito sigue residiendo en el casting. "Sin un buen casting, el programa no es nada", Convertido ya en uno de los formatos más sólidos de la televisión en España, el 'talent show' arranca esta nueva etapa con cifras que respaldan su hegemonía -un 21,7% de cuota de pantalla en su última edición- y con la ambición de seguir sorprendiendo tanto a espectadores veteranos como a nuevas generaciones. Desde que se estrenara en Antena 3 en 2011, 'Tu cara me suena' se ha convertido en todo un fenómeno que ha triunfado en nuestra televisión y ha viajado por todo el mundo, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo EEUU, China, Europa, Latinoamérica y Asia.