Ilustres del teatro a la conquista del Auditorio

El ecuador del primer semestre teatral del Auditorio de León ofrece unas vistas más que prometedoras para lo que queda dentro de la programación ofrecida por el Área de Promoción y Acción Cultural que dirige Elena Aguado en el Ayuntamiento de León. Como concejala ya había advertido que junto a los grandes nombres propios de la cartelera se apostaría por espectáculos de disciplinas exigentes como la danza. Y de alguna manera todo esto se ve reflejado en lo que viene en forma de ilustres sabios de la escena que conquistarán el Auditorio.

Hay que advertir que el nivel ya venía alto con nombres como Ramón Langa, Fernando Ramallo, Aiden Botia, Juan Echanove, Joaquín Climent, Pilar Castro, Roberto Enríquez, Lola Herrera, Natalia Dicenta... quién da más si son lo más granado del teatro que se mantiene firme y exitoso en pleno 2026 sobreponiéndose a todas las desventajas culturales habidas y por haber.

Este 17 de abril, bajo la dirección de Chiqui Carabante, se podrá ver sobre las tablas del Auditorio a Pepe Viyuela, Antonio Molero, Mar Calvo y José Ramón Iglesias con El barbero de Picasso, de Borja Ortiz de Gondra. El barbero de Picasso es una comedia de personajes que viven acaloradamente lo que para cualquiera podría ser una locura. Esto pasa porque son genuinamente españoles. Esa barbería que describe Borja en El barbero de Picasso es un trozo anárquico de España perdido al sur de Francia. Picasso y el Barbero, dentro de este microcosmos, son unos españoles que sienten nostalgia de una patria que ya no existe ni existirá. Una patria que construyen en sus discusiones y costumbres. En sus peleas sobre si un torero es mejor, o peor, o si una cabra es el regalo adecuado al genio de Picasso, o alguien intenta reírse de él. Un lugar, y un tiempo, donde ser comunista es aún una posibilidad. Esa barbería es un mundo lleno de pasiones y contradicciones que solo existe entre esas tijeras y brochas.

Cruzando sus puertas, en el exterior, Francia, el país de la libertad. Pero un país que nunca será el de este barbero y este pintor. Porque ya no son ni franceses ni españoles. Son los ciudadanos de esa patria inventada que construye cualquier desterrado. Una España que solo existe cuando el barbero y el pintor discuten sobre ella. Un lugar que no podrán habitar sin el otro.

Por cierto, una oportunida a partir de las 20.30 horas para la que ya no hay entradas. Sí las hay para A la gloria con Gloria Fuertes, una obra para clown el 19 de abril en la que los personajes se hacen profundas preguntas, lloran, ríen, se pelean, se abrazan, cantan, aprenden y se sorprenden uno a otro con la honda ternura de los poemas de Gloria Fuertes y la ingenuidad propia de los payasos.

El 22 de abril es el turno de la danza contemporánea. El creador vasco Iker Karrera crea su nueva pieza The Room Where It Happens. Como ya es habitual en sus trabajos, el protagonismo reside en su propio lenguaje coreográfico basado en la fusión de diferentes géneros de danza que apuesta por entretener, abrir nuevos caminos y conectar con nuevos públicos.

Una de las grandes citas de este semestre llega de la mano de Antonio Najarro, artista de máxima inspiración que trae Romance sonámbulo, de Federico García Lorca, y en donde pone en pie un gran espectáculo desde la idea, dirección y coreografía. El 7 de mayo será su turno y está todo vendido.

Junto a los demás espectáculos hay que poner el acento en Pasión, el mítico espectáculo que la compañía Teatro Corsario tuvo en su repertorio casi treinta años. Ahora regresa a los escenarios. El leonés Fernando Urdiales fue el autor y este proyecto contó con su codirección. La obra llega a León el 21 de mayo. Antes de la procesión, las esculturas reposan en el silencio de las hornacinas. Al levantarse el telón, reciben el soplo de vida que les permite vivir, una vez más, la historia para la que fueron esculpidas. La víctima representa su propio tránsito...