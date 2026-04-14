La Junta finaliza la reparación de bóvedas y paramentos en la sacristía y antesala del monasterio de Sandoval de Mansilla Mayor

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El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, firmó recientemente el acta de fin de obra de la intervención de reparación de bóvedas y paramentos en la sacristía y antesala del monasterio de Santa María de Sandoval, en la localidad leonesa de Mansilla Mayor.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte atiende de manera continuada este monasterio de Santa María de Sandoval, propiedad de la Comunidad, lo que ha permitido avanzar de forma decidida en la recuperación de su identidad, deteriorada desde el proceso desamortizador. La inversión acumulada por parte de la Junta supera ya los 1,2 millones de euros y refleja una apuesta sostenida en el tiempo por este enclave patrimonial.

La actuación ahora finalizada se enmarca en ese proceso global de recuperación del cenobio. El proyecto abordó la reparación de las bóvedas y paramentos de la sacristía y antesacristía, una vez culminadas previamente las tareas de limpieza, tratamiento curativo y reorganización de los restos de bienes muebles y ornamentales que fueron desmantelados en la década de 1980. Asimismo, con anterioridad ya se habían ejecutado trabajos de saneamiento de humedades del subsuelo y reposición de pavimentos.

La intervención incluyó la limpieza de residuos, fijación de restos, sellado de bordes para la consolidación de revestimientos, así como tratamientos específicos en zonas afectadas por sales y presencia de hongos. Del mismo modo, se actuó en los paramentos verticales y en las bóvedas de fábrica de ladrillo, reforzando las piezas deterioradas y garantizando su estabilidad.

Uno de los aspectos fundamentales de la actuación fue el respeto a los valores históricos y constructivos del inmueble. Los trabajos se desarrollaron bajo criterios de conservación que permiten mantener la lectura histórica de los paramentos, preservando las huellas de las distintas fases constructivas del monasterio. Asimismo, se llevó a cabo la recuperación de elementos como un ventanal en la fachada oriental, junto con la consolidación de huecos existentes y la restauración de elementos de cerrajería y rejería.

Protección del patrimonio

La actuación recientemente concluida se suma a las intervenciones que la Junta de Castilla y León desarrolla en el monasterio de Santa María de Sandoval, consolidando una línea de trabajo basada en la protección activa del patrimonio. En este proceso colaboran también el Ayuntamiento de Mansilla Mayor y la Asociación Promonumenta, configurando un modelo de cooperación público-privada que permite avanzar hacia una gestión más sostenible y participativa de los bienes culturales.

El Monasterio de Santa María de Sandoval, fundación cisterciense ubicada en el municipio de Villaverde de Sandoval, constituye un ejemplo singular del patrimonio histórico de la provincia de León. Su emplazamiento, en la confluencia de los ríos Porma y Esla, responde a los criterios tradicionales de la orden del Císter, combinando aislamiento, riqueza natural y condiciones óptimas para el desarrollo agrícola.

“Con la finalización de estas obras, la Junta reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural como elemento clave de identidad, desarrollo territorial y dinamización del medio rural”, señaló el delegado territorial, Eduardo Diego.