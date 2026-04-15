‘Primavera organística’ ofrece un concierto dedicado a Urraca I de León

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La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León conmemora este año el 900º aniversario de la muerte de Urraca I de León, una efeméride que ha motivado la exposición ‘Reina ella’ en el Museo de León. Además, el Consistorio de la capital leonesa llevará a cabo otras actividades dedicadas a la primera mujer que reinó en Europa por derecho propio. Una de ellas será el concierto de órgano programado en la Catedral de León dentro del ciclo ‘Primavera organística’ y que correrá a cargo de Ángel Montero. Este se celebrará este viernes 17 de abril a las 20:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Ángel Montero

Ángel Montero es profesor titular de Órgano en el Conservatorio Profesional de Música ‘Arturo Soria’ de Madrid y es organista titular de la Catedral de Segovia. Además de su labor docente, desarrolla una intensa actividad como organista y colabora como continuista dentro de diferentes conjuntos instrumentales y vocales. Ha ofrecido conciertos en numerosos lugares de España, así como en Alemania, Italia, Suiza, Portugal, Francia y Marruecos. Cursó los estudios de Grado Superior de Órgano en Madrid (Centro Superior Katarina Gurska, 2012-2016) con el profesor Roberto Fresco, obteniendo Matrícula de Honor Fin de Carrera, así como estudios de Máster de Interpretación Musical de Órgano en Múnich (Hochschule für Musik und Theater München, 2016-2018) con el profesor Bernhard Haas. Ha ampliado su formación asistiendo a diferentes cursos y clases magistrales en España, Holanda, Alemania y Dinamarca, con destacados maestros del panorama internacional. Recibió el Primer Premio del IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Iohannes Baptista Cabanilles” 2017, de la ciudad de Algemesí, así como el Premio Andrés Segovia - José Miguel Ruiz Morales 2010 en las jornadas de “Música en Compostela”. Obtuvo su actual plaza de profesor por Concurso - Oposición en Madrid, en julio de 2018. Es el presidente de la Asociación ‘Correa de Arauxo’ de Amigos del Órgano de Segovia, así como el coordinador del Curso Internacional de Órgano del Festival MUSEG de Segovia. Junto a su labor docente y concertística, lleva a cabo, además, una acción divulgativa del instrumento y su repertorio dentro de diferentes instituciones de Castilla y León (principalmente en Segovia) y Madrid, dedicadas a estos propósitos.