La Catedral de León recupera su brillo: nueve meses y 500.000 euros para restaurar su trascoro

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura ha presentado esta mañana el resultado de la restauración realizada al trascoro de la Catedral de León. La intervención, que comenzó en el mes de octubre de 2024, ha costado cerca de 500.000 euros y ha sido llevada por la empresa Talleres de Arte Granda, eso sí, bajo la supervisión completa del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Trascoro, visto desde atrásVirginia Moran

En la previa del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el conjunto monumental datado en el siglo XVI y considerado una de las obras cumbre del Renacimiento, ha finalizado la restauración de su trascoro. La intervención ha supuesto el final de un proceso de documentación, con una duración de tres años, y que, además, ha incluido técnicas láser, levantamientos fotogramétrico y estudios materiales, entre otros.

Autoridades presentes en la rueda de prensaVirginia Moran

La rueda de prensa realizada en la mañana de hoy ha contado con la presencia de varias personalidades de carácter oficial como el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, el subdelegado del Gobierno de España Héctor Alaiz Moretón, además de representantes de la Junta de Castilla y León como la asistencia del delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, y del alcalde de León, José Antonio Diez. A estos se han unido las dos principales responsables de que se hayan finalizado los trabajos de restauración. Estas son la restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Noelia Yanguas, restauradora del IPCE, y una representante de la empresa adjudicataria, Talleres de Arte Granda, Francisca Soto Morales.

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha sido el encargado de presentar la culminación de las obras de restauración, donde las ha visto como una oportunidad para contemplar «con una luz nueva la Catedra, ya que es una parte significativa de este templo unido a la fe, la historia e identidad del pueblo de León». Ha querido agradecer y alabar el trabajo que ha permitido reparar los daños y «escuchar lo que dice la obra para que siga hablando mejor». Obra maestra que ha dejado de estar oculta», ha finalizado.

Trascoro de la Catedral de LeónVirginia Moran

La restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Noelia Yanguas, explicó hoy que los trabajos de restauración iniciaron en 2019 con una completa documentación geométrica a partir de tecnología láser, un levantamiento fotogramétrico y los mapas de daños y planos necesarios para la ejecución de los trabajos, así como el análisis de materiales y los estudios histórico – artísticos.

"Tras la elaboración proyecto se procedió a la intervención, que tuvo una duración de nueve meses y que contó con un equipo compuesto por seis restauradores y otros profesionales de diferentes disciplinas asociadas. El primer paso fue la colocación de un andamiaje con una lona serigrafiada y la creación de un pequeño taller para poder tratar ‘in situ’ las piezas desmontadas, mientras que un historiador especialista fue el encargado de llevar a cabo la investigación documental. También participaron especialistas en cada material de los existentes en el conjunto monumental, como la madera o materiales pétreos", ha comentado Yanguas

En cuanto a los tratamientos efectuados, Yanguas detalló que se llevaron a cabo sobre las policromías, con la limpieza y eliminación de barnices que se encontraban oxidados y de repintes “burdos que carecían de calidad histórica y ocultaban partes originales”. Ello permitió sacar a la luz la policromía original del conjunto, del Renacimiento, como la barroca posterior tras el traslado del trascoro desde el presbiterio a la nave mayor de la Catedral.

Momento del vídeo explicativo sobre el proceso de restauraciónVirginia Moran

Características de la intervención





El traslado del trascoro que se produjo en 1746 hizo que no llegara en unas condiciones óptimas. Llego con diversas patologías entre las que se encontraban uniones mal encajadas y numerosas roturas y pérdidas materiales, además del deterioro producido por el tiempo, los acontecimientos, la catedral sufrió un incendio en 1966, o los efectos de restauraciones anteriores.

Durante las intervenciones en la rueda de prensa se ha querido comentar los procesos que se han llevado a cabo en la restauración, donde destacan la intervención integral que ha incluido diversas actuaciones como el aspirado, eliminación de elementos ajenos, apeo de piezas; tratamiento de madera vista; eliminación de morteros; fijación de la policromía; consolidación superficial del soporte pétreo; limpieza físico-química; unión de fragmentos, reintegraciones volumétricas y rejuntado; reintegración cromática; aplicación de capa de protección; tratamiento de elementos metálicos; así como la instalación de un nuevo sistema de iluminación para realzar el conjunto.

Además, la diversidad material del trascoro, con presencia de caliza, alabastro y madera policromada, ha necesitado la aplicación de tratamientos diferenciados y específicos para garantizar la correcta conservación de cada uno de sus componentes por lo que cada uno de estos materiales ha tenido a un experto en la materia para realizarlo.

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles AlbertVirginia Moran

Uso de piezas 3D



Se ha destacado la intervención realizada en la escultura policromada del Cristo Crucificado del remate del trascoro. "Tras los estudios técnicos realizados, se detectaron grietas en la peana de piedra que podían comprometer la estabilidad estructural del conjunto. Ante esta situación, se decidió sustituirla por una nueva, de idénticas características formales y materiales. Para ello, se elaboró un modelo 3D a partir de la original", ha explicado la restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Noelia Yanguas.

Cristo crucificadoVirginia Moran

A lo largo de todo el proceso de intervención, la toma de decisiones contó con la participación de un equipo multidisciplinar con distintos especialistas, además de representantes del cabildo catedralicio, garantizando así un enfoque global que ha logrado integrar la conservación material, la estabilidad estructural y el respeto al valor histórico-artístico de la obra.

Sobre el trascoro de la Catedral de León



El trascoro de la Catedral de León se encuentra entre las obras más destacadas del Renacimiento español. Concebido como un monumental arco de triunfo en alabastro y madera con un cuerpo de dos tableros a cada lado, se comenzó a construir en el año 1577 bajo la dirección de Juan López, sobre planos que había

trazado Juan de Badajoz ‘el Mozo’ un tercio de siglo antes. El continuador de las obras fue Baltasar Gutiérrez, quien completó la estructura, en cuya decoración se quiere ver la mano borgoñesa de Juan de Juni, a quien se atribuyen figuras como los profetas o las sibilas.

Su temática iconográfica principal se desarrolla desde el ‘Nacimiento de la Virgen’, ‘Anunciación’, ‘Nacimiento de Cristo’ y’ Adoración de los Pastores’, hasta la finalización escultórica con la implantación de la ‘Adoración de los Reyes Magos’.

Inicialmente concebido como antecoro de la sillería catedralicia, realizada por artistas flamencos en el último tercio del siglo XV, cumplía la función de cerrar la capilla mayor mediante un muro pétreo que evocaba un arco de triunfo. Tras dos intentos fallidos de reubicación, en 1560 y 1584, no fue hasta 1746 cuando se llevó a cabo su traslado definitivo a la nave mayor. A partir de entonces, el conjunto perdió su función original de antecoro para convertirse en trascoro, manteniéndose en su emplazamiento central hasta la actualidad.