'El barbero de Picasso' presente en La Bañeza

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Bañeza presentó esta propuesta hace alrededor de un mes para el Teatro Municipal, que contarán con la participación de artistas de reconocido prestigio como Pepe Viyuela. El domingo 19 de abril, a las 20.30 horas, se representará la obra El barbero de Picasso, una producción que reúne sobre el escenario a Mar Calvo, José Ramón Iglesias, Antonio Molero y Pepe Viyuela.

Tras dejar atrás la capital leonesa, el elenco de la obra El barbero de Picasso con Pepe Viyuela a la cabeza continúa su andadura por la provincia de León, aunque, esta vez, la actuación se podrá visualizar en el Teatro Municipal de La Bañeza, donde, con esta nueva propuesta, se sigue apostando por un arte escénico de calidad al disfrute de todo el mundo.

El Ayuntamiento mantiene así su firme apuesta por una cultura de calidad, con precios asequibles que faciliten el acceso a todos los públicos, tanto de la ciudad como de otras localidades. Cabe recordar que el Teatro Municipal de La Bañeza cumple 96 años de historia, consolidándose como uno de los principales espacios culturales de la ciudad y un símbolo de su compromiso con las artes escénicas y la cultura.