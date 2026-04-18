Ocho mascaradas populares leonesas acudieron al encuentro internacional 'Rituais ancestrais' de Bemposta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de ocho colectivos procedentes de diversas localidades y comarcas de León viajaron este sábado hasta la villa de Bemposta (en el municipio de Mogaduro, Noreste de Portugal) para participar en el VI Encuentro Internacional 'Rituais Ancestrais', una cita dedicada a la investigación, difusión y vivencia festiva de las mascaradas tradicionales que ya se ha consolidado como uno de los principales eventos relacionados con estas arraigadas manifestaciones de la cultura popular en toda Europa. Junto a los guirrios, toros, zafarrones, jurrus, vieyas, osos, madamas, burras y demás personajes del atávico mundo de las 'mazcaradas' leonesas viajó Emilio Manuel Martínez Morán, diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, y vicepresidente del ILC, organismo gracias al cual los colectivos vinculados a los antruejos, antruexos, entroidos y antruidos de León pudieron acudir a este destacado festival portugués.

En concreto, las enmascarados de la provincia que participaron en la cita fueron los de Alija del Infantado, Carrizo de la Ribera, Cimanes del Tejar, Fresno del Camino, Pombriego, Riaño y Tremor de Arriba, agrupados dentro de la Federación de Antruejos Reino de León, así como los de Llamas de la Ribera. Todos ellos participaron junto a colectivos de la hermana Zamora, Galicia, Italia, Bulgaria y la anfitriona Portugal en el gran desfile internacional por las calles de Bemposta que fue uno de los actos centrales del evento, desfile en el que el color, la música, las máscaras artesanales, las sugestivas indumentarias y el ánimo festivo, crítico y burlesco que anima a cada uno de los grupos fueron los grandes protagonistas.

“Dada la notable dimensión que ha alcanzado la recuperación del carnaval tradicional en las comarcas leonesas, con nuevos antruejos y personajes recuperados casi de forma anual, y asociaciones y localidades cada vez más interesadas en conocer mejor su mascarada o sacarla del olvido, la provincia no podía quedar fuera de este importante encuentro internacional”, declaró el diputado de Cultura durante estas jornadas de convivencia y divulgación.

Martínez Morán se refirió a otras actividades relacionadas con los entroidos, antruidos y antruejos de León impulsadas por el ILC como la edición de una completa carpeta en torno a esta tradición a través del Museo de los Pueblos, de las unidades didácticas para alumnos de primaria o de las diversas exposiciones dedicadas al antruejo y acogidas por ese espacio museístico, una de cuyas más populares salas está dedicada a los personajes y criaturas del carnaval popular.

Mercado de productos tradicionales, gastronomía, talleres de máscaras, exposiciones de arte y fotografía, conciertos, conferencias, actividades para niños y familias, encuentros entre comunidades y hasta una ruta de senderismo enriquecieron el programa del VI Encuentro 'Rituais Ancestrais' de Bemposta, localidad por otro lado muy cercana a la historia y personalidad de León dado que forma parte del distrito de Braganza y de la llamada 'Tierra de Miranda', territorio cuya lengua tradicional, el mirandés, constituye una variante de la lengua asturleonesa.

El festival, que se desarrolla durante todo este fin de semana, busca afirmarse como un espacio de diálogo interdisciplinar en torno a las máscaras rituales como expresión ancestral de identidad, memoria y patrimonio cultural inmaterial.