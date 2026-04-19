El ILC es incapaz de gestionar proyectos y presupuestos

Hace seis meses (que hacía ya seis meses... y así van pasando los mandatos) que el PP en la Diputación ponía el acento en varios de los buques insignia del Instituto Leonés de Cultura por una alarmante falta de gestión e inoperancia de escándalo: el balance presentado en la Comisión de Cuentas del mes de septiembre reflejaba que sólo se había ejecutado el 18% del presupuesto. Sirva de ejemplo que en el último pleno de la Diputación se reconoció que las obras en el yacimiento de Lancia se encuentran ejecutadas solamente en un 25 por ciento. Hay más: según los datos presupuestarios del ILC de créditos iniciales de 5,8 millones de euros se pasa a créditos totales de 18,4 millones de euros y el estado de ejecución, es decir, pendiente de ejecutar, asciende a 12,6 millones de euros, por lo que puede decirse que en la acumulación de remanentes que pasan de presupuesto en presupuesto, sobre obras que no se pone en duda que se ejecuten pero que suman retrasos inexplicables, se da la circunstancia de que el ILC tiene dos tercios de presupuesto sin ejecutar.

Un Instituto «Lentitud» de Cultura que se refleja en que planes como el Programa R (Recuperar, Regenerar, Reactivar) puesto en marcha en su momento con Pablo López Presa como diputado de Cultura es ahora con Emilio Martínez Morán en el cargo y Emilio Gancedo como Coordinador de Proyectos un barco a la deriva. En este caso se trata de transferencias de capital en las que sobre el crédito inicial de 592.732 euros se acumulan como créditos totales 6,7 millones de euros y un presupuesto sin ejecutar de 5,9 millones de euros. En este citado Programa R, actividad casi troncal para los cuatro años en beneficio de municipios y pueblos leoneses, se llega a que la partida prevista para 2024 registra un retraso de un año en la presentación de proyectos y la consiguiente resolución definitiva. Lo peor de todo es que a día de hoy, 2026, sigue igual. Incluso se llega a señalar que el malestar de los ayuntamientos es notable, aunque no lo hacen saber porque, y eso también es para nota además de significativo, temen que haya algún tipo de represalia por parte de los responsables del organismo provincial dependiente de la Diputación. Puede que todo esto se mueva al sprint los meses que quedan, pero en términos generales hay mucho presupuesto sin ejecutar. Las inacción revierte en el incumplimiento de plazos y retrasos en la misión fundamental del ILC, que es el de dar cobertura y dinamizar la cultura en los pueblos pequeños. Y en términos organizativos del propio instituto ocurre que año a año se van incorporando remanentes de lo no ejecutado y que pasan al nuevo presupuesto. Puede que Lancia sea un buen buque insignia. Pero hace aguas. Pdor el porcentaje irrisorio de obra realizada si se tiene en cuenta que data de 2023 y las cifras son reveladoras: 478.000 de créditos iniciales, créditos totales por valor de 4,5 millones de euros y un presupuesto sin ejecutar que asciende a 3,7 millones de euros.

Inacción del ILC: créditos iniciales de 5,8 millones de euros a totales de 18,4 millones de euros con 12,6 millones de euros sin ejecutar