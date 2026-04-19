La XX edición de técnica musical

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la vigésima edición del Curso de Técnica e Interpretación Musical que se celebrará del 25 de julio al 2 de agosto en Valencia de Don Juan, siendo un punto de referencia de la música clásica en el panorama nacional. El Curso está dirigido a estudiantes de música de cualquier nivel, con un mínimo de un año de práctica en un instrumento, de las especialidades de violín, viola, violonchelo, guitarra, piano, flauta travesera, traverso, clarinete y canto. Ampliar y reforzar el dominio de la técnica y la interpretación del instrumento, practicar la música de conjunto, compartir vivencias musicales con personas procedentes de toda España y fomentar el respeto a los demás a través de la música son los principales objetivos de este Curso. Además de las clases individuales y ensayos con los profesores pianistas acompañantes y repertorista, el curso ofrece clases de orquesta, piano a cuatro manos y concertación para cantantes, impartidas por un profesorado formado por catorce músicos. Este verano el Curso vuelve a ofertar un taller de improvisación impartido por el músico leonés Julio Aller, en el que el alumnado puede aproximarse al concepto de los modos o colores de las escalas, aprender a improvisar sobre ellos y realizar pequeñas composiciones para tocar en grupo. Paralelamente, Paula Padierna impartirá el taller de sensibilización musical «Emosones», dirigido a alumnado de entre 4 y 9 años de edad. En dicho taller se enseña a identificar nuestras emociones y asociarlas a una música y a un color, observar las emociones en una obra de arte, cantar y construir instrumentos de pequeña percusión. A partir de los 6 años de edad, el taller se puede combinar con la iniciación a alguno de los instrumentos que se ofertan en el Curso. Un verano más, Valencia de Don Juan respirará un ambiente musical excepcional, con actuaciones improvisadas en sus calles a lo largo de toda la semana. Un Ciclo de ocho conciertos, que se celebrarán en Valencia de Don Juan, Villaquilambre y Gordoncillo, servirá como muestra del intenso trabajo realizado durante este encuentro musical. En dichos conciertos participarán profesores y alumnos, como solistas y en agrupaciones, a los que se sumará un año más la Banda de Música «Coyantina».