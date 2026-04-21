Irene y la retablística del círculo de Juan de Juni

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El catálogo de la retablística del círculo de Juan de Juni en la zona del Esla-Campos se convertirá en el eje central de la actividad cultural programada para la jornada de hoy en la ciudad de León. El Salón de Actos del Ayuntamiento acogerá la presentación oficial de esta obra, que supone una aportación destacada al estudio del patrimonio artístico y religioso de la provincia, con especial atención a la influencia de uno de los grandes escultores del Renacimiento español. El libro, fque se presentará a partir de las 19.00 horas, ha sido elaborado por la historiadora Irene del Canto Mínguez, quien ha centrado su trabajo en el análisis detallado de los retablos vinculados al círculo de Juan de Juni, figura clave en la escultura del siglo XVI. La publicación no solo recoge un catálogo exhaustivo de piezas, sino que también contextualiza su producción dentro del marco histórico, artístico y social de la época, poniendo en valor la riqueza patrimonial de la comarca del Esla-Campos. El acto de presentación contará con la participación de diversas personalidades vinculadas al ámbito cultural y académico. Junto a la autora estará presente Jesús Revilla, secretario de la Asociación Cultural Balle de Scapa, entidad que ha colaborado en la difusión de este proyecto. También intervendrá Javier Domingo Pérez, responsable de la maquetación del libro, quien explicará el proceso de diseño y edición de la obra, así como los criterios seguidos para facilitar su consulta y comprensión. Además, el evento incluirá la participación del profesor César García Álvarez, colaborador e investigador, cuya aportación ha sido clave en el desarrollo del estudio. Durante la conferencia, los ponentes abordarán distintos aspectos del trabajo, desde la metodología empleada hasta las principales conclusiones, destacando la relevancia de conservar y estudiar este tipo de manifestaciones artísticas. La cita dará comienzo a las 19.00 horas y está abierta al público interesado en la historia del arte.