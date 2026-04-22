Alfonso González, guardia civil y escritor: "La obra bebe de los valores de la Guardia Civil"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La literatura no entiende de fronteras. Es un arte que no está prohibida para nadie y eso es algo que ningúna otra actividad puede decir. Dentro de una novela puede haber referencias de todo tipo, de cualquier estilo. Alfonso González es guardia civil desde hace 19 años y, ya hace varios años que comenzó a escribir una novela, pero no fue hasta hace poco cuando decidió que viera la luz. Se trata de una novela de ficción, pero que bebe de forma inevitable de su trabajo en la Guardia Civil.

Todo comenzó en el País Vaso, donde estuvo destinado y es el lugar donde comienza a escribir la novela. Tras un parón, cuando lo destinan a su lugar actual, en Boñar, retoma la novela y la finaliza. «Yo tengo un pie en León y otro en Boñar porque es allí donde retomé la novela tras un largo parón y donde la finalicé por eso, el próximo 8 de mayo a las 19.00 horas la presentó allí», explica Alfonso González.

Una novela que, de forma inevitable, bebe de los valores que le han inculcado en la Guardia Civil. «A pesar de ser una ficción, se refleja en la novela los valores que tenemos en la Guardia Civil, siendo esta una forma de homenajear este trabajo que tanto me ha dado durante todo este tiempo. De hecho, en un comienzo, no quería sacar a la luz la novela y, gracias a mis compañeros, que la leyeron y me comentaron que les gustó mucho y que debería publicarla, no fue hasta entonces cuando empecé a pensar en publicarla», argumenta el guardia civil.

Tal es la importancia que ha tenido la Guardia Civil en dicha novela que hay un personaje en concreto que tiene mucho que ver con un compañero que tuvo. «Hay un personaje que es muy parecido a un compañero que tuve. Cuando estaba en el proceso de escritura, se lo comenté y me dijo que no había problema, aunque ahora hace tiempo que no lo veo, pero cuando lo vuelva a ver se lo diré de nuevo para que se acuerde y lo lea», comenta entre risas el escritor.

«En la novela hay un personaje que es muy similar a un compañero que tuve. En su día ya le comenté la idea y no le disgustó, así que lo saqué»

Una novela que le ha costado sacar porque le faltaba un núcleo. «Sabía que tenía buena trama, buenos personajes, un enganche bueno y, en general, una historia interesante que podía hacer una buena novela, pero sentía que todavía le faltaba algo, un núcleo. Más adelante me caso, y tengo mi primer hijo y me doy cuenta que la vida no soy yo el protagonista sino que pasa a ser él y ahí me viene a la mente el legado. Ese fue el motor de la historia y, a raíz de ahí, ya pude escribir la historia tras estar estancada», dice Alfonso González sobre algunos momentos en los que la historia se le quedaba enganchada.

Este libro no tendrá únicamente una entrega, sino que es el primero de cuatro novelas que irán apareciendo conforme vaya viendo el autor. «la segunda entrega ya está escrita y, la tercera se está escribiendo. Esta tendrá una extensión, pero todavía no está empezada. Cuando estas cuatro novelas se finalicen y yo termine en mi último destino, si que quiero escribir otra novela, esta vez de carácter fantástico, y que no solo tenga valores de la Guardia Civil, sino que cuente con actuaciones que hayan sido reales del propio cuerpo, un estilo de ángeles y demonios, donde también tomarán partido en investigaciones, tareas y demás", adelanta Alfonso González sobre las futuras entregas que tiene previstas.

Este es el primero de cuatro libros que saldrán como una saga, aunque, más tarde, el autor lleva idea de sacar alguna otra publicación

El último destino: rastro de sangre es curiosamente una autopublicación, es decir, lo ha publicado de forma autónoma el propio autor, con apenas ayuda por parte de la editoriales. «Había que ser muy minucioso con las correciones y eso, la primera editorial con la que estuve no lo cumplía y, a raíz de ahí, fui buscando la forma de publicar el libro con la ayuda que necesitaba de alguna editorial hasta que dí con la última y ya», comenta el guardia civil sobre las dificultades que tuvo.

Esta historia supone que, nuevamente, la literatura demuestra, a apenas un día del Día del Libro, que es universal, que todo el mundo puede ser participe de ella y que, a pesar de la situación que se tenga, el trabajo que se realice y, en conclusión, dando igual el momento en el que estés, siempre hay una salida válida como es la que escogió Alfonso González, es decir, la de ser un gran lector desde pequeño, y de convertirse, además de en guardia civil, en un escritor que, en poco tiempo, tendrá una tetralogía.