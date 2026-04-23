León santifica a San Jorge

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Día de San Jorge regresa un año más a la ciudad de León. Este día, festivo en la comunidad de Castilla y León, se celebra junto al Día del Libro, que también es en esta fecha. Esto hace que haya múltiples actividades en varias de las instituciones culturales, lo que permite una oferta amplia y variada por toda la provincia para todos los leoneses, leonesas y personas interesadas en disfrutar de una jornada llena de cultura. Musac, Casa Botines o la Diputación de León, a través del Palacio de los Guzmanes, han querido sacar varias actividades o eventos para que la gente pueda tener un día repleto de un ambiente festivo, pero a la vez ser una jornada de carácter cultural.

Botines, Musac y el Día del Libro

El Museo Casa Botines Gaudí celebra este jueves el Día de San Jorge con diferentes acciones culturales dirigidas a todos los públicos. A las 12.00 horas, en la fachada de Casa Botines bajo la escultura de San Jorge y el dragón, tendrá lugar el pregón Floralia a cargo del periodista Luis del Olmo. A continuación, comenzará la lectura colectiva de la Leyenda de San Jorge. Además, habrá un puesto de venta de libros y rosas, sonará La Primavera de Vivaldi en el carillón y la bandera de San Jorge ondeará sobre el edificio. Y para el público infantil, el día 24 de abril se ha organizado el taller Cuentos y dragones en Casa Botines en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Quince librerias en el patio de la Diputación celebran el día del libro en 2025. F. Otero Perandones.Fernando Otero Perandones

Por otra parte, desde el Musac, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad, el acceso al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León será libre y se ofrecen visitas guiadas a la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure a las 12.00, 18.00 y 19.00 horas.

El jueves 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León y, para celebrarlo, la entrada al Musac será gratuita durante toda la jornada, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, a las 12.00, 18.00 y 19.00 horas se ofrecen recorridos guiados por Insound and Instructure, la muestra más extensa dedicada a la artista y activista Yoko Ono en nuestro país en la última década. Con más de 80 obras, la exposición permite experimentar tanto las piezas que Ono desarrolla a partir de los años 60, incluidas en gran parte en su libro Pomelo, hasta las instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90.

A esto hay que añadrile que, con motivo del Día del Libro, que se celebra también el jueves, Musac participa en la iniciativa Libros viajeros junto junto al Museo Reina Sofía (Madrid), el Ivam(Valencia), el Caam (Las Palmas), el Caac (Santiago de Compostela) y el Museo Helga de Alvear (Cáceres). A través de esta propuesta, se repartirán publicaciones de los museos participantes a cinco visitantes elegidos al azar entre las primeras doscientas entradas emitidas el 23 de abril.

El Musac también tiene iniciativasj.notario

A las propuestas de Casa Botines y del Musac, también existe la opción del Palacio de los Guzmanes donde, por el Día del Libro, un total de 19 librerías de la provincia ofrecerán sus colecciones con un 10% de descuento, algo que solo se ve ese día y en la Feria del Libro que se celebrará en el mes de mayo. La jornada se desarrollará entre las 11.00 y las 21.00 horas y cuenta con el respaldo de la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, así como de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación de Libreros de León. El programa incluye diversas actividades culturales. A las 12.00 horas tendrá lugar el cuentacuentos Un error morrocotudo y otros cuentos pistonudos, a cargo de Jesús Burgoa. A las 13.00 horas se celebrará la firma de ejemplares de Urraca emperatriz, con su autor, José Pedro Pedreira. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el público podrá disfrutar de la actuación de música folk de las pandereteras leonesas Ruxideira.

León tiene una triple festividad: Día de San Jorge, Día del libro y Día de la comunidad de Castilla y León

Fuera de la capital leonesa, también hay varias opciones que se pueden barajar si se quiere disfrutar del Día del Libro, del Día de San Jorge o de los dos. La Bañeza acogerá diversas propuestas abiertas al público. Se celebrará una lectura de Don Quijote de la Mancha. Asimismo, en horario de 11 a 13 horas, se desarrollarán actividades de manualidades infantiles, y a lo largo de la mañana tendrá lugar un encuentro con diferentes autores en la Plaza Obispo Alcolea. Astorga también será punto de encuentro para disfrutar de esta jornada. En varios municipios se podrá disfrutar de actividades dirigidas hacia todos los públicos, que contarán con un ambiente festivo y con un toque cultural.

Esta oferta permite visualizar la importancia que siguen teniendo las actividades culturales con respecto al resto de temas. Por ello, este 23 de abril, la provincia de León acoge tres festividades: el Día del Libro, el Día de San Jorge y el Día de la comunidad de Castilla y León, lo que dará unas jornadas repletas de gente, con las calles llenas de alegría y ganas de celebrar y un día para que, oficios como el de librero, salga a la luz y se le valore.