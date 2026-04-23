Trump les dijo no, España sí

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Museo Liceo Egipcio acoge de forma especial en un concierto al quinteto cubano Espirales al que la administración de EE. UU. rechazó recientemente el visado para una gira por el país. El concierto será el jueves 23 de abril a partir de las 20.30 horas en el Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria, C/ Conde Luna 6, León). La entrada al evento tiene un coste de 12€.

El proyecto Espirales se fundó en el año 2023 por el joven pianista Rodrigo García, y está integrado además por la violinista Tania Haase, la contrabajista Olivia Rodríguez y los percusionistas Alejandro Aguiar y Jesús Estrada. El quinteto, domina a la perfección diferentes géneros y estilos de influencias muy dispares en su repertorio, con clara alusión a la música de concierto de cámara, la música cubana y el jazz.

Gracias a la búsqueda constante de la calidad sonora y compromiso con la enseñanza, la agrupación ha logrado en pocos años presentarse en diversos escenarios internacionales y grabar dos álbumes de estudio, siempre aspirando a crear un sonido propio y reconocible. Un estilo único en el panorama de la música cubana actual. Este grupo aterriza en el Museo Liceo Egipcio tras ser rechazados recientemente por la administración de Estados Unidos, es decir, por Donald Trump, que no quiso que pudieran entrar al país para realizar una gira por el mismo. Tras ello, el grupo, a pesar del inconveniente, pusieron solución y, ahora, celebran este concierto para hacer ver a la sociedad que todo es posible y que de todo se sale. Espirales espera que el concierto sea un lugar de encuentro para todo amante de la música jazz y de la música cubana de la que son expertos.