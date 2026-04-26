Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya está abierto el plazo de inscripción para el primer Curso de Cultura Pop que la Fundación Club 45 organiza bajo el amparo de la Universidad de León, Un mundo en tecnicolor.

La Fundación Club 45 firmó un convenio marco de colaboración con el Rectorado de la ULE hace ya dos años y en este tiempo ha colaborado con ponencias en varios cursos de verano y de extensión universitaria, ha recibido estudiantes del plan de becas rurales, ha instaurado el galardón Fundación Club 45 a la excelencia académica, premiando al mejor expediente del Grado de Filología Inglesa, y ahora da un paso más organizando con el apoyo y la dirección de la ULE un Curso de Cultura Pop que se desarrollará en la sede que la Fundación tiene en Santa Colomba de Somoza.

dos jornadas diferenciadas

El Curso se desarrollará en dos jornadas diferenciadas: una tendrá lugar el sábado 30 de mayo y habrá otra posterior a finales de octubre, el sábado 24 concretamente. En cada una de estas dos jornadas el alumnado asistirá a cuatro ponencias, una visita guiada al Archivo Gráfico de la Era Pop junto a los profesores y una sesión de despedida con selectores musicales y cóctel-buffet en la cafetería del centro.

El 30 de mayo contará con conferencias de la mano Eduardo Rodríguez (más conocido como «Edi Clavo» de Gabinete Caligari, que presentará la charla Suite Nueva Ola: un pastiche audiovisual. Desde la Universidad de Oviedo llega Celsa Alonso, Catedrática de Musicología y especialista en cultura popular; su ponencia tiene el título de Antes del cine pop de los 60: discursos y estrellas del cine musical folklórico. Francisco Javier Panera es Profesor de Arte Contemporáneo en la Universidad de Salamanca. Su ponencia se titula Guitar Drag de Christian Marclay. Una historia de rock y de fantasmas.