Ramón Isidoro: un leonés en el Niemeyer

Aquí, entre Ramón Isidoro y el Niemeyer, hay el encuentro entre el artista y el espacio y la propuesta de una obra que se dice inmersiva pero en palabras del creador nacido en Valencia de don Juan también «es una exposición bastante poética. Los cuadros no tienen tarjeta. El espectador lo ve sin que se le dirija. No hay guía para el público», dice. Estamos ante Intervención, una exposición, por ponerle nombre a algo que sobrepasa su propio término, de Ramón Isidoro, bajo al cúpula del Centro Niemeyer, en Avilés, una de las joyas de la corona del arte moderno y contemporáneo español. Se supone que para un artista será como jugar una final de Champions... «Es un lugar muy especial, único. Me llevó a una intervención menos clásica y sí más arriesgada», añade. Siempre resulta interesante seguir la pista de Ramón Isidoro, un artista de gran personalidad y que encripta a veces sus mensajes llevando al espectador al reto más que de adivinar de sacar sus propias conclusiones. Por su cuenta, y si son muy personales, también bien. Ramón Isidoro está actualmente también en proyectos en Madrid en Centro Centro y en el Centro Cultural Conde Duque en sus diferentes versiones de artista, de comisario artístico, gestor cultural... Pero toca saber cómo hay en Intervención esa comunicación total que conecta incluso la música con la vibración de la estructura del edificio

Intervención, en la Cúpula del Centro Niemeyer, se presenta así como una experiencia inmersiva del artista Ramón Isidoro y comisariada por Adonay Bermúdez, donde la pintura trasciende el lienzo y se expande hacia la arquitectura. En Intervención, la pintura deja de ser un objeto anclado en la pared para transformarse en una atmósfera que envuelve al visitante. El color se proyecta más allá de la superficie pictórica y recorre la estructura de la Cúpula hasta convertir el propio edificio del Centro Niemeyer en una pintura habitable. Negros y dorados dialogan con la luz, el sonido y la arquitectura. Las superficies reflejan y transforman la iluminación del espacio, de modo que la obra se modifica según la posición y el movimiento de cada visitante. La percepción nunca es fija: cambia, vibra y se reconfigura en tiempo real.

La propuesta se completa con una pieza sonora realizada en colaboración con el artista Juanjo Palacios, que activa las vibraciones del propio edificio y convierte el silencio en una experiencia perceptiva. Para ello se han empleado sensores adheridos al hormigón, el acero y el vidrio, capaces de registrar crujidos, tensiones y microimpulsos que atraviesan la estructura. El resultado permite al público escuchar al propio edificio, incorporando su latido material a la experiencia artística.

Nacido en Valencia de Don Juan, Ramón Isidoro se forma en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Pintura de León, especializándose en Grabado y Técnicas de Estampación. Extiende su especialización hacia la museografía en el Centro Superior de Arquitectura de Madrid. En 1990 se traslada a Asturias.

Su trayectoria creativa se puede rastrear desde mediados de los años 80 hasta la actualidad en un buen número de muestras individuales y colectivas, y en la nutrida bibliografía que las acompaña. Se han visto sus trabajos en numerosos espacios públicos y en galerías privadas en Madrid, Zaragoza, Granada, Málaga, Toledo, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Lisboa y Venecia, y en ferias como FIL (Feria Internacional de Arte de Lisboa), ARCO (Madrid), Arte Santander y FIG (Bilbao Feria Internacional de Grabado). La literatura, la poesía, y la música —fundamentalmente contemporánea—, son fuentes de inspiración que ha incorporado a su investigación plástica, desde un planteamiento en el que se elige la abstracción como el lenguaje y el medio donde intenta que fructifique la belleza, la emoción y sus contrarios. Ramón Isidoro se puede considerar un artista visual multidisciplinar. Su obra reúne pintura, instalaciones, escenografías, fotografía… Pero, además, su faceta artística le lleva a diseñar, coordinar, montar y asesorar exposiciones de arte para museos, galerías, instituciones y empresas.