La Fenice de venecia rompe con Venezi

Publicado por Efe Roma Creado: Actualizado:

La ópera de La Fenice de Venecia anunció este domingo la cancelación de «todas las colaboraciones futuras» con la directora italiana Beatrice Venezi, quien debía asumir la dirección artística del teatro para el periodo 2026-2030, tras unas polémicas declaraciones en las que acusaba a la orquesta de nepotismo.

La ruptura fue comunicada por la Fundación Teatro La Fenice a través de su superintendente, Nicola Colabianchi, después de que Venezi afirmara en una entrevista con el diario argentino 'La Nación' que en la orquesta los puestos «se pasan prácticamente de padres a hijos». «La decisión ha madurado a raíz de las reiteradas y graves declaraciones públicas de la maestra, ofensivas y lesivas".