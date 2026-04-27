Las editoriales de Castilla y León duplican su edición

Las editoriales de Castilla y León han logrado un notable incremento en el número de ejemplares totales editados, llegando a duplicar sus cifras de producción en los últimos años. Así se desprende de los resultados aportados por el Estudio del Comercio Interior del Libro en España, que cada año encarga la Federación de Gremios de Editores de España y cuyos últimos datos se refieren al ejercicio de 2024. Ese año, el número de ejemplares editados por los distintos sellos de la Comunidad Autónoma fue de 214.000, cifra que se sitúa muy por encima de los 111.000 de 2023 y de los 104.000 de 2022.

Estas cifras confirman la tendencia ascendente que a nivel de producción han mostrado las editoriales de Castilla y León en los últimos años, una evolución positiva que se puede relacionar con los crecientes índices de lectura y de producción y venta de libros a nivel nacional. A nivel porcentual, el incremento de ejemplares editados se disparó un 92,9% en el año 2024, con una tirada media para los libros en papel de 352 ejemplares.

Al margen del llamativo incremento del número total de ejemplares publicados, el resto de guarismos relativos al sector en Castilla y León revelan una destacable estabilidad. Es lo que sucede con el número total de títulos vivos en catálogo, que son aquellos libros que las editoriales siguen comercializando a pesar de ser obras de mayor o menor antigüedad, y cuya cifra se mantiene sin apenas variación.

Algo similar sucede con el número total de empleados en nómina, que permanece inalterado en 183 trabajadores. A pesar de que las editoriales de Castilla y León son fundamentalmente pequeñas empresas gestionadas por una o dos personas, desde el año 2022 se ha producido un incremento del 20% de los sellos que cuentan con hasta cinco trabajadores. En total, los 183 trabajadores que el sector acumula en Castilla y León representan el 1,4% de los empleados del sector editorial a nivel nacional.

equiparación de géneros

Un dato relevante, a pesar de que el número de trabajadores permanece estable durante los últimos años, es la creciente presencia de personal femenino en las empresas editoriales, circunstancia que ha permitido una mayor equiparación entre géneros dentro del sector editorial de Castilla y León.

Por último, en lo que se refiere a la facturación en el mercado interior (libros vendidos en España), el sector editorial experimentó un crecimiento del 6,3% a nivel nacional, alcanzando los 3.037,51 millones de euros. Ese incremento, a pesar del notable aumento en el número de ejemplares editados, no ha tenido su reflejo para las editoriales de Castilla y León, donde las cifras de facturación han sido prácticamente las mismas que el año anterior, con un mínimo descenso del 0,1%.