Cuarenta casetas para una Feria del Libro de León que regresa a San Marcelo: novedades, autores y programación

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El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, patrocina un año más la Feria del Libro de la capital leonesa que este año celebra su 48ª edición. La concejala del área, Elena Aguado, ha presentado este lunes la cita y lo ha hecho con el presidente de la Asociación de Libreros de la ciudad, Óscar García Fernández, entidad que organiza Feria y con sus directoras, Magalí Labarta y Eva Campesino. La 48ª Feria del Libro de León se celebrará entre los días 14 y 24 de mayo entre la plaza de San Marcelo y la calle Legio VII, donde se asentarán 40 casetas con un horario de apertura de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La programación se desarrollará en una carpa instalada en esta zona, así como en el Salón de los Reyes y el Salón de Actos de la calle Alfonso V, ambos dependientes del Ayuntamiento de León, conformando estos un espacio de encuentro entre libreros, lectores, editores y escritores. La concejala Elena Aguado ha destacado la nueva etapa que emprende tanto la Feria del Libro con la nueva coordinación, así como la propia Asociación de Libreros con un nuevo presidente. “Vamos a tener una Feria verdaderamente interesante”, ha aseverado Aguado.

El lema elegido para esta ocasión es ‘HuEllas’, un concepto que entiende la lectura como el rastro de conocimiento que habita en la mente del lector y que este año rinde un tributo especial a las mujeres que definieron el pasado y que construyen el presente literario. La ilustradora leonesa Laura G. Bécares ha sido la encargada de dar vida a la identidad visual de esta edición con el cartel de la cita, una obra que muestra a una niña siguiendo un sendero de huellas en un bosque de siluetas de escritora, guiada por el ‘Hada del tejuelo’. El diseño, que fusiona técnicas digitales y analógicas, juega con el término ‘HuEllas’ para visibilizar a las mujeres como guardianas del mundo literario.

La Feria del Libro de León volverá a ser punto de encuentro de los aficionados a la lectura, que podrán conocer en primera persona a algunos de sus escritores favoritos, pues por la cita este año pasarán firmas tales como Pablo Rivero, Susana Martín Gijón, Ana Iris Simón, Bob Pop o Marta J. Serrano entre otros. La música tendrá presencia en la cita con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas cuyos alumnos ofrecerán distintos conciertos a lo largo de la programación.

Óscar García ha destacado que la Feria del Libro es el buque insignia de la Asociación de Libreros de León y ha agradecido la ayuda de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para su celebración. Por su parte, Eva Campesino y Magalí Labarta han anunciado “acciones y actividades efímeras”, así como han invitado a las familias al completo a quedarse en la Feria y transitarla “porque la programación es muy nutrida y para todos los públicos”, con especial incidencia en los más pequeños.

Librerías participantes

La Feria del Libro quiere ser un homenaje a las librerías locales que serán las protagonistas del evento, junto a editoriales y negocios de otros puntos de la geografía española. Los puestos participantes son Librería Universitaria, Eolas Ediciones, Asimov Cómics, Mariposa Ediciones, Libros Indie / Con M De Mujer / Ediciones Whitby, Uve Books, Editorial Mundo Negro, Ministerio de Defensa, Elektra Cómics, Editorial Pez de Plata, Editorial Tinta Roja, Librería Santos Lectores, Planabooks Ediciones, Nivel 13 Cómics, Postdata Ediciones, El Corte Inglés, Editorial Librero IBP, Librería Impresiones, Editores de Castilla y León, Editorial Canica Books, Alejandría Libros, Instituto Leonés de Cultura, Librería Cosmos, Lobo Sapiens, Casa del Libro, Aliar Ediciones, Ateneo 2, Masticadores León, Librería Pastor, Editorial Péndula, Librería Letras y Tinta, Instituto Geográfico Nacional CNIG, La Nueva Crónica, El Guardián de los Libros, Universidad de León, Estrella del Norte Ediciones, Edelvives, Editorial Cultural Norte, Librosinfantilesyjuveniles.com y Editorial Gusanillo.

Inauguración

El acto inaugural será el próximo 14 de mayo a las 18:00 con un pregón de excepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León a cargo de la escritora y periodista Noemí Sabugal y la filóloga e investigadora Janick Le Men. Su intervención abrirá paso a una programación que celebra la riqueza del lenguaje y la importancia de la lectura en la sociedad leonesa.

De Pablo Rivero a Iria y Selene pasando por la literatura local

Esta 48ª edición propone un recorrido por los géneros más en auge de la mano de escritoras y escritores que cosechan éxito de lectoras y lectores. Así, podrán encontrarse con Pablo Rivero, referente del domestic noir o Susana Martín Gijón, figura clave del thriller histórico y policiaco. Ana Iris Simón aportará su visión sobre la tradición, Bob Pop nos deleitará con su mirada ácida sobre la identidad y la actualidad y Marta J. Serrano presentará su obra más íntima 'Oxígeno’. El público juvenil vivirá una tarde especial con la presencia de Iria y Selene, Alina Not y Jara Santamaría. Esta edición tampoco deja de lado el talento local y el público leonés podrá encontrarse con Tomás Sánchez Santiago, Vicente Muñoz, Antonio Manilla, Toño Benavides, Julio Llamazares o la escritora asturleonesa Raquel Presumido. Por último, y como en ediciones anteriores, los más pequeños disfrutarán de una agenda especial coordinada por Bibliotecas Municipales, con un firme compromiso por el fomento de la lectura desde la infancia.

Telpark

Gracias al acuerdo entre la Asociación de Libreros de León y Telpark, quienes realicen sus compras en las casetas podrán beneficiarse de 60 minutos de estacionamiento gratuito en el aparcamiento de Ordoño II. Se emitirán 1.000 tickets de descuento, válidos para aparcar sin restricción de horario entre el 14 y el 24 de mayo, ambos inclusive. El objetivo es fomentar la lectura y el comercio local facilitando el acceso a la zona centro, reduciendo la contaminación urbana y ofreciendo una alternativa de movilidad flexible a los visitantes.

Aleflor

Por último, y como en otras ediciones, la asociación de empresarios floristas de León Aleflor colaborará con la Feria del Libro con una exposición de sus productos.

PROGRAMACIÓN

Jueves, 14 de mayo

18:00 h Pregón inaugural con Noemí Sabugal y Janick Le Men. Salón de Plenos del Consistorio de San Marcelo. Abierto al público.

A continuación, visita de las autoridades al recinto ferial y actuación musical a cargo de Agrupaciones de viola de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Carpa del recinto ferial.

Viernes, 15 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

11:00 h Descubriendo historias con Sergio Martínez de la Asociación Cultural Cuenteatrum. ‘Lewis y Alicia... en el País de las Maravillas’. Dirigido a alumnos y alumnas de 2º, 3º, 4º y 5º. Salón de actos del Ayuntamiento en Alfonso V.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:30 h Viaje al país de los cuentos con Mar Bonaque. ‘Libros por aquí, libros por allá’. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

18:00 h Presentación del libro ‘Alma de Castilla’ (Editorial Edhasa, 2026) de Alan Pitronello en conversación con Emma Lira. Carpa del recinto ferial.

19:00 h Presentación del libro ‘Partida de Reinas’ (Editorial La esfera de los Libros, 2025) de María Teresa Álvarez en conversación con José Pedro Pedreira. Carpa del recinto ferial.

19:30 h “Huellas literarias en el camino: intercambio de experiencias compartidas”. Participan Clara Toro, Almudena Cabalgante y Rosa González. Modera Esther Calzado. En colaboración con ASELE. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

20:00 h Presentación del libro ‘La luz de Medina’ de Emma Lira (Premio Edhasa Narrativas Históricas 2026) en conversación con Alan Pitronello. Carpa del recinto ferial.

Sábado, 16 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

12:00 h Yincana de lectores con Lola Núñez para niñas y niños entre 7 y 10 años.

12:00 h Presentación del libro ‘El superpoder de sentir’ (Editorial Péndula, 2026) de Noelia Rodríguez de Celis, en conversación con Ana María Rodríguez. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

13:00 h Presentación del libro ‘El retorno Neri y Meli’, (Editorial Malasartes, 2025) de María Bauer, en conversación con Víctor Fuertes. Carpa del recinto ferial.

13:00 h Actuación de los alumnos y profesores del Área de Cultura Tradicional de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Recinto ferial.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h Cuentacuentos ‘Los cuentos de Caperucita’ con Demelsa Hernández. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

18:00 h Presentación del libro ‘Los Héroes del Tiempo 3’. El imperio del Cronarca (Editorial Planeta, 2026) de Jara Santamaría en conversación con María Bauer. Carpa del recinto ferial.

19:00 h Presentación del libro ‘Japón, el archipiélago de las estaciones’ (Editorial La Línea del horizonte, 2023) de José Antonio de Ory, en conversación con Noemí Sabugal. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

19:00 h Presentación del libro ‘Los 10 mandamientos’ de Casey Adams (Editorial Crossbooks, 2026) de Alina Not en conversación con María Muñoz Vallejo. Carpa del recinto ferial.

20:00 h Presentación del libro Historia de la Reina Doña Urraca (Editorial Rimpego, 2026) de Ricardo Chao Prieto, en conversación con Joaquín Alegre. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

20:00 h Presentación del libro ‘El imperio del caos’ (Editorial Molino, 2025) de Iria G. Parente y Selene Pascual, en conversación con Yaiza Machín. Carpa del recinto ferial.

Domingo, 17 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

12:00 h Taller a cargo de Little Niño “Crea tu propio cuento: la huella pop de los sueños”. Para niñas y niños a partir de 6 años. Aforo limitado previa inscripción en feria@libreriasdeleon.es. Carpa del recinto ferial.

13:00 h Cuentacuentos sobre el libro infantil ‘Familia de corazón’ de Candela García Retamosa, a cargo de Violeta Ollauri en colaboración con Cruz Roja. Carpa del recinto ferial.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h Viaje al país de los cuentos con Emma S. Varela. ‘Cacas, monstruos y otros cuentos locos’. Carpa del recinto ferial.

19:00 h Presentación del libro ‘Te receto un perro. Cura para el alma’ de María J. Cerezal Flórez (Editorial Péndula, 2026), en conversación con Ana María Rodríguez. Carpa del recinto ferial.

20:00 h Encuentro con Bob Pop en conversación con Antonio Vega. Carpa del recinto ferial.

Lunes, 18 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

11:00 h “Leonesas que crearon desde y para escuela” a cargo de Mercedes G. Rojo. Dirigido a alumnos de Secundaria y Bachillerato. Salón de actos del Ayuntamiento en Alfonso V.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h “Cuentos que me encuentro”. Cuentacuentos a cargo de Pablo Parra en colaboración con Editorial Santillana. Carpa del recinto ferial.

19:00 h Presentación del libro ‘Poéticas de lo monstruoso en narradoras hispánicas de lo insólito’ (Editorial Trea, 2025) de Natalia Álvarez Méndez en conversación con Miriam López Santos. Carpa del recinto ferial.

20:00 h III Poetry Slam de exhibición. Carpa del recinto ferial.

Martes, 19 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

11:00 y 12:30 h Descubriendo historias con Roberto Mezquita: “Cuentos con acordeón de hombres y mujeres”. Dirigido a alumnos de 4º a 6º. Salón de actos del Ayuntamiento en Alfonso V.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h Presentación facsímil ‘Codex Calixtinus’ (Planabooks Ediciones). En el acto intervendrán D. Francisco Javier Buide, D. Joaquín González Villamor, Daniel Alvera Fernández y Alfredo Navarro. Carpa del recinto ferial.

18:00 h Taller de grabado en relieve o calcográfico. “Del scriptorium al tórculo. Mujeres y literatura en la Edad Media”. Aforo limitado a 15 asistentes. Dirigido a mayores de 12 años. Biblioteca Pública de Santa Nonia.

19:00 h Presentación del libro ‘Cancionero y Romancero de Ausencias. Miguel Hernández’ de Toño Benavides (Editorial Reino de Cordelia, 2026), en conversación con Jesús Egido. Carpa del recinto ferial.

20:00 h ‘De este lado de la luz’. Lectura poética y coloquio en torno a su proceso de creación, con Mercedes G. Rojo. Carpa del recinto ferial.

Miércoles, 20 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

11:00 y 12:30 h Descubriendo historias con Silvina Cecilia Rodríguez Fernández: “Ni princesas ni famosas”. Dirigido a niños y niñas a partir de 3 años. Salón de actos del Ayuntamiento en Alfonso V.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h Viaje al País de los cuentos. “Rosquito y Ros” a cargo de Ángeles Rodríguez. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

19:00 h ‘Días sin escuela’: el León recuperado de Francisco Umbral. Edición del Instituto Leonés de Cultura con ilustraciones de Avelino Fierro. Carpa del recinto ferial.

20:00 h Presentación del libro ‘Soviépica’ (Editorial Reino de Cordelia, 2025) de Víctor Andresco, en conversación con Jesús Egido. Carpa del recinto ferial.

Jueves, 21 de mayo

18:00 h Actuación “Lorca a la vista” del compositor Andrés Presumido con la pianista Irina Palazchenko. Biblioteca Pública de Santa Nonia.

19:00 h Presentación del libro ‘Una huella hacia dónde’, de Bernard Engel. Obra ganadora del 25 Bienal de Poesía Provincia, certamen convocado por el Instituto Leonés de Cultura. Carpa del recinto ferial.

20:00 h Presentación del libro ‘Merodeo’ (Editorial Trea, 2026) de Tomás Sánchez Santiago, en conversación con Eloísa Otero. Carpa del recinto ferial.

Viernes, 22 de mayo

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h Cuentacuentos y actividad infantil “Viaje a China con Max y Jovi” a cargo de Raquel Vela. Carpa del recinto ferial.

18:00 h Presentación del libro ‘Lo que late bajo el hielo’ (Editorial Marciano Sonoro, 2026) de Javier Pérez Fernández, en conversación con Jesús Palmero. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

19:00 h Presentación del libro La Capitana (Alfaguara, 2025) de Susana Martín Gijón, en conversación con Carlos Barros. Carpa del recinto ferial.

20:00 h Presentación del libro ‘La Canguro’ (Editorial Suma, 2026) de Pablo Rivero, en conversación con Ernesto Turienzo Durán. Carpa del recinto ferial.

Sábado, 23 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL

12:00 h Cuentacuentos “El mejor gato del vecindario” y “El cartero que no sabía leer” a cargo de Susana Peix. Carpa del recinto ferial.

12:00 h Encuentro en torno a Doña Urraca I de León a cargo de José Pedro Pedreira. Salón de Reyes del Ayuntamiento de León.

13:00 h Literatura y música en torno a ‘Slavery Records’ y ‘A Day In The Life’ (Editorial Liburuak). Encuentro con Pedro Learreta en conversación con Eva Galáctica. Carpa del recinto ferial.

13:00 h Taller inclusivo adaptado para personas dependientes a cargo de Víctor Fuertes Melón. Información e inscripción en feria@libreriasdeleon.es. Salón de Reyes del Ayuntamiento de León.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

18:00 h Cuentacuentos “¿Y si fuera feria cada día?” a cargo de Ana Iris Simón. Carpa del recinto ferial.

19:00 h Presentación del libro ‘Lutano’ (Editorial Pez de Plata, 2026) de Raquel Presumido, en conversación con Marta Marne. Carpa del Recinto ferial.

20:00 h Presentación del libro ‘Oxígeno’ (Editorial Alfaguara, 2026) de Marta Jiménez Serrano, en conversación con Ana Carrillo. Carpa del recinto ferial.

Domingo, 24 de mayo

PROGRAMACIÓN MATINAL