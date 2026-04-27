Cuarenta casetas para una Feria del Libro que regresa a la plaza de San Marcelo en León

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El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, patrocina un año más la Feria del Libro de la capital leonesa que este año celebra su 48ª edición. La concejala del área, Elena Aguado, ha presentado este lunes la cita y lo ha hecho con el presidente de la Asociación de Libreros de la ciudad, Óscar García Fernández, entidad que organiza Feria y con sus directoras, Magalí Labarta y Eva Campesino. La 48ª Feria del Libro de León se celebrará entre los días 14 y 24 de mayo entre la plaza de San Marcelo y la calle Legio VII, donde se asentarán 40 casetas con un horario de apertura de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La programación se desarrollará en una carpa instalada en esta zona, así como en el Salón de los Reyes y el Salón de Actos de la calle Alfonso V, ambos dependientes del Ayuntamiento de León, conformando estos un espacio de encuentro entre libreros, lectores, editores y escritores. La concejala Elena Aguado ha destacado la nueva etapa que emprende tanto la Feria del Libro con la nueva coordinación, así como la propia Asociación de Libreros con un nuevo presidente. “Vamos a tener una Feria verdaderamente interesante”, ha aseverado Aguado.

El lema elegido para esta ocasión es ‘HuEllas’, un concepto que entiende la lectura como el rastro de conocimiento que habita en la mente del lector y que este año rinde un tributo especial a las mujeres que definieron el pasado y que construyen el presente literario. La ilustradora leonesa Laura G. Bécares ha sido la encargada de dar vida a la identidad visual de esta edición con el cartel de la cita, una obra que muestra a una niña siguiendo un sendero de huellas en un bosque de siluetas de escritora, guiada por el ‘Hada del tejuelo’. El diseño, que fusiona técnicas digitales y analógicas, juega con el término ‘HuEllas’ para visibilizar a las mujeres como guardianas del mundo literario.

La Feria del Libro de León volverá a ser punto de encuentro de los aficionados a la lectura, que podrán conocer en primera persona a algunos de sus escritores favoritos, pues por la cita este año pasarán firmas tales como Pablo Rivero, Susana Martín Gijón, Ana Iris Simón, Bob Pop o Marta J. Serrano entre otros. La música tendrá presencia en la cita con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas cuyos alumnos ofrecerán distintos conciertos a lo largo de la programación.

Óscar García ha destacado que la Feria del Libro es el buque insignia de la Asociación de Libreros de León y ha agradecido la ayuda de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para su celebración. Por su parte, Eva Campesino y Magalí Labarta han anunciado “acciones y actividades efímeras”, así como han invitado a las familias al completo a quedarse en la Feria y transitarla “porque la programación es muy nutrida y para todos los públicos”, con especial incidencia en los más pequeños.

Librerías participantes

La Feria del Libro quiere ser un homenaje a las librerías locales que serán las protagonistas del evento, junto a editoriales y negocios de otros puntos de la geografía española. Los puestos participantes son Librería Universitaria, Eolas Ediciones, Asimov Cómics, Mariposa Ediciones, Libros Indie / Con M De Mujer / Ediciones Whitby, Uve Books, Editorial Mundo Negro, Ministerio de Defensa, Elektra Cómics, Editorial Pez de Plata, Editorial Tinta Roja, Librería Santos Lectores, Planabooks Ediciones, Nivel 13 Cómics, Postdata Ediciones, El Corte Inglés, Editorial Librero IBP, Librería Impresiones, Editores de Castilla y León, Editorial Canica Books, Alejandría Libros, Instituto Leonés de Cultura, Librería Cosmos, Lobo Sapiens, Casa del Libro, Aliar Ediciones, Ateneo 2, Masticadores León, Librería Pastor, Editorial Péndula, Librería Letras y Tinta, Instituto Geográfico Nacional CNIG, La Nueva Crónica, El Guardián de los Libros, Universidad de León, Estrella del Norte Ediciones, Edelvives, Editorial Cultural Norte, Librosinfantilesyjuveniles.com y Editorial Gusanillo.

Inauguración

El acto inaugural será el próximo 14 de mayo a las 18:00 con un pregón de excepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León a cargo de la escritora y periodista Noemí Sabugal y la filóloga e investigadora Janick Le Men. Su intervención abrirá paso a una programación que celebra la riqueza del lenguaje y la importancia de la lectura en la sociedad leonesa.

De Pablo Rivero a Iria y Selene pasando por la literatura local

Esta 48ª edición propone un recorrido por los géneros más en auge de la mano de escritoras y escritores que cosechan éxito de lectoras y lectores. Así, podrán encontrarse con Pablo Rivero, referente del domestic noir o Susana Martín Gijón, figura clave del thriller histórico y policiaco. Ana Iris Simón aportará su visión sobre la tradición, Bob Pop nos deleitará con su mirada ácida sobre la identidad y la actualidad y Marta J. Serrano presentará su obra más íntima 'Oxígeno’. El público juvenil vivirá una tarde especial con la presencia de Iria y Selene, Alina Not y Jara Santamaría. Esta edición tampoco deja de lado el talento local y el público leonés podrá encontrarse con Tomás Sánchez Santiago, Vicente Muñoz, Antonio Manilla, Toño Benavides, Julio Llamazares o la escritora asturleonesa Raquel Presumido. Por último, y como en ediciones anteriores, los más pequeños disfrutarán de una agenda especial coordinada por Bibliotecas Municipales, con un firme compromiso por el fomento de la lectura desde la infancia.