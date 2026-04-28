La Casona de San Feliz recibe a Martín Garzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este próximo jueves 30 de abril, a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, y como segunda actividad destacada de San Feliz Día del libro, tendrá lugar la visita del escritor Gustavo Martín Garzo.

Martín Garzo hablará de toda su carrera literaria centrándose en su último libro titulado Un paraíso de escombros (Galaxia Gutenberg 2026). Del que se asegura que no encontrará el lector en estas historias la épica de los guerreros, sino la de los amantes. Mas ¿qué épica es esa si los amantes, al contrario que los guerreros y los pícaros, no tienen hazañas que les sean propias? Ellos habitan en un mundo donde no hay insignificancia, todo significa, conduce a fines que no son utilitarios, todo se desvía de la utilidad, lleva al prodigio, y donde los cuerpos se enamoran sin el consentimiento de sus dueños, originando los mayores desastres y las mayores maravillas. De esa parte sagrada que aún queda en nosotros, y que sólo el amor puede revelar, es de lo que quieren hablar estas historias.

ildefonso rodríguez

Estará Gustavo Martín Garzo acompañado por el poeta y músico leonés Ildefonso Rodríguez.

Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948) ha publicado más de quince libros entre novela, ensayo y literatura juvenil. Muchas de sus obras han merecido premios, como El lenguaje de las fuentes (1993, Premio Nacional de Narrativa), Marea oculta (1993, Premio Miguel Delibes), Las historias de Marta y Fernando (1999, Premio Nadal), Tres cuentos de hadas (2004, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil), El jardín dorado (2008, Premio de las Letras de Castilla y León) o Tan cerca del aire (2010, Premio Torrevieja de Novela). Obtuvo el Premio Vargas Llosa de relatos. Sus novelas más recientes son Donde no estás (2015), No hay amor en la muerte (2017), La ofrenda (2018), La rama que no existe (2019), El árbol de los sueños (2021), El país de los niños perdidos (2023), El último atardecer (2023) y El cuarto de los sombreros (2024). Galaxia Gutenberg ha publicado también su ensayo Elogio de la fragilidad, en 2020. Sus obras se han traducido al francés, griego, danés, italiano, portugués y alemán.