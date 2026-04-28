«Ya no entiendo el negocio de la música pero me da igual»

Mario Álvarez es el fichaje de última hora del I Ciclo de Cantautores Las Voces de León (viernes. 1 de mayo. 20.30 horas), que dirige John Bramley para el Museo Liceo Egipcio. Y que aparezca Mario Álvarez es reflejo de que es uno de los nombres más solventes del panorama actual musical leonés. pero aún más, alguien que puede solucionar con su calidad cualquier contratiempo. Una vez fichado pone en marcha su maquinaria infalible de hacer y tocar canciones. El subtítulo de cantautores que lleva el ciclo no asusta ni implica demasiado a quien puede ser tanto compositor como especialista, como aquellos casi veinte años como guitarrista de Cooper. «Soy músico más de rock, estoy más a gusto con banda. Aunque sí que le he cogido gustillo a hacerlo solo. En realidad fue una solución porque antes de la pandemia prácticamente no había tocado solo», señala.

Así, que sin menospreciar a los cantautores no se identifica salvo en el hecho de componer sus canciones, por lo que la cosa quedaría en eso que Xoel López dejaba en cancionista. Puede que le pegue porque Mario Álvarez no vende la figura de artista atormentado, como un cantautor o poeta sentimental. Por ello, explica que «no soy un lector excesivo de poesía, aunque sí creo que hay mucha poesía en la música. Por ejemplo, considero a Antonio Vega uno de los mejores poetas de este país, independientemente de su música. En otras épocas sí leí más poesía. Recomendaría a Pessoa y a Walt Whitman. Yo soy más devorador de literatura que tenga que ver con la historia. Me quedaría con todos los clásicos. Sobre todo con Conrad», explica.

Da pistas sobre lo que se verá este viernes en el Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria): «Además del entorno que me parece súper bueno, voy a hacer sobre todo temas propios. Alguno, que no he llegado a tocar nunca. Algún tema antiguo también, que tiene 25 años... de Pipermint. Tocaré algo con John Bramley y alguna colaboración más». «Yo diría que me encuentro en el momento más profesional, porque me dedico solo a la música. Y muy tranquilo, muy a gusto. Entender el negocio de la música es muy difícil. Yo te diría que hace quince años lo entendía siendo muy complicado de entender. Ahora no lo entiendo, pero me da igual. Sigo a lo mio», explica Mario Álvarez desde el buen camino.