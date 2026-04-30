Monoloco pone a la venta las entradas

Publicado por Ismael G. Manjón Data Creado: Actualizado:

El Monoloco León ha puesto a la venta las entradas para su décima edición, que se celebrará los próximos 12 y 13 de junio en el Parking del Palacio de Exposiciones de León.

Días separados, abono general, VIP o el llamado abono pureta son las entradas que ya están disponibles para ser adquiridas por el público. Los precios oscilan entre los 27 y los 85 euros dependiendo del tipo de entrada que se busque. Las entradas generales, para asisitir ambos días al festival, el coste es de 49 euros. Además, existe la posibilidad de reducir ese coste hasta los 44 euros con una entrada que, eso sí, no te deja volver a entrar una vez sales de la zona donde se celebra el festival.

El festival para todos

Monoloco presenta un cartel con la idea y la certeza de querer llegar a todos los públicos durante todo el fin de semana. El viernes 12 tienen en la programación perfiles más de estilos urbanos, con artistas como JC Reyes, Grecas, Metrika, Kaydy Cain, Selecta, Lil Mess y Sani Sierra, además del talento de carácter local que lo pondrá Kazu.

Para el sábado 13, el festival apostará por una propuesta más mainstream y abierta a todos los públicos, encabezado por Saiko, junto a Álvaro de Luna, Leire Martínez, Chema Rivas y Robert Morr, con el cierre a cargo de El Aserradero y con la presencia local del talento de Iago Cid en el escenario.

Como novedad, este año Monoloco incoroporará un segundo escenario de electrónica junto a Wololo Sound, una marca creada por leoneses que está creciendo con fuerza dentro del panorama nacional e internacional. Este nuevo espacio reunirá durante el fin de semana a nombres como Cristian Merino, Highrise, Luis Parker, Olivia Bass, Riwa, Suli, Abril Love, DJ Pin & Paul Martin, McFly, Wololo Soundsystem y Xune.

Con esta edición, Monoloco refuerza su evolución, consolidándose por como festival llegando a su décima edición y siendo una de las grandes citas musicales que presenta la ciudad de León. Además, esta edición combina música urbana, pop, electrónica, talento local, de la casa y una experiencia más completa en todos estos aspectos.