La Fundación MonteLeón convoca el primer certamen de fotografía “Belita Gracia”
La iniciativa, con la colaboración de la Asociación FOCUS, busca poner en valor la memoria cultural de la provincia de León a través de la fotografía
La Fundación MonteLeón, en colaboración con la Asociación FOCUS, convoca el Primer Certamen de Fotografía “Belita Gracia”. Bajo el lema “Memoria viva”, esta primera edición está destinada a promover la creación fotográfica y contribuir a la preservación de las tradiciones, oficios y manifestaciones culturales de León. El certamen acoge fotografías relacionadas con tradiciones, oficios, arquitectura y expresiones culturales de la provincia, con especial atención a aquellas manifestaciones y oficios en riesgo de desaparición.
Con esta convocatoria, la Fundación prosigue su intención de
reforzar su compromiso con la cultura ampliando su apoyo a
distintas disciplinas artísticas. Junto a las ya consolidadas
convocatorias literarias y artísticas, durante el presente año está
presentando certámenes novedosos, como lo son el de teatro,
periodismo y, por último, fotografía.
El certamen rinde homenaje a la leonesa Belita Gracia (1924 – 2026),
fotógrafa pionera cuya obra ofrece una mirada personal y
comprometida sobre la realidad social y cultural de su tiempo. La
recuperación, estudio y difusión de su archivo ha sido impulsada por la fotógrafa e investigadora Ana Valiño, responsable de poner en
valor un legado que hasta el año 2025 había permanecido en gran
medida inédito.
Podrán participar en esta primera edición todas aquellas personas
mayores de edad que presenten cinco fotografías a través del
formulario habilitado en la página web de la Fundación, antes del
próximo 18 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas.
El certamen contempla tres premios económicos: primer premio de
1.500 euros y Medalla Areté, segundo premio de 1.200 euros y
diploma acreditativo, y tercer premio de 800 euros y diploma
acreditativo. Además, habrá un premio especial FOCUS 40º
aniversario, dotado con 500 euros y diploma acreditativo.
Asimismo, una selección de las mejores fotografías formará parte de futuras exposiciones y posibles proyectos editoriales impulsados
por los organizadores.
Bases completas en: www.fundacionmonteleon.es.
Atención a los participantes en: fotografia@fundacionmonteleon.es.