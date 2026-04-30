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La Fundación MonteLeón, en colaboración con la Asociación FOCUS, convoca el Primer Certamen de Fotografía “Belita Gracia”. Bajo el lema “Memoria viva”, esta primera edición está destinada a promover la creación fotográfica y contribuir a la preservación de las tradiciones, oficios y manifestaciones culturales de León. El certamen acoge fotografías relacionadas con tradiciones, oficios, arquitectura y expresiones culturales de la provincia, con especial atención a aquellas manifestaciones y oficios en riesgo de desaparición.

Con esta convocatoria, la Fundación prosigue su intención de

reforzar su compromiso con la cultura ampliando su apoyo a

distintas disciplinas artísticas. Junto a las ya consolidadas

convocatorias literarias y artísticas, durante el presente año está

presentando certámenes novedosos, como lo son el de teatro,

periodismo y, por último, fotografía.

El certamen rinde homenaje a la leonesa Belita Gracia (1924 – 2026),

fotógrafa pionera cuya obra ofrece una mirada personal y

comprometida sobre la realidad social y cultural de su tiempo. La

recuperación, estudio y difusión de su archivo ha sido impulsada por la fotógrafa e investigadora Ana Valiño, responsable de poner en

valor un legado que hasta el año 2025 había permanecido en gran

medida inédito.

Podrán participar en esta primera edición todas aquellas personas

mayores de edad que presenten cinco fotografías a través del

formulario habilitado en la página web de la Fundación, antes del

próximo 18 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas.

El certamen contempla tres premios económicos: primer premio de

1.500 euros y Medalla Areté, segundo premio de 1.200 euros y

diploma acreditativo, y tercer premio de 800 euros y diploma

acreditativo. Además, habrá un premio especial FOCUS 40º

aniversario, dotado con 500 euros y diploma acreditativo.

Asimismo, una selección de las mejores fotografías formará parte de futuras exposiciones y posibles proyectos editoriales impulsados

por los organizadores.

Bases completas en: www.fundacionmonteleon.es.

Atención a los participantes en: fotografia@fundacionmonteleon.es.