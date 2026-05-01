Peio Rivas, mago que actúa por primera vez en León: "La Magia es un idioma universal"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La magia tiene un hueco especial en los corazones de los leoneses. Tal es esa conexión que la capital leonesa cuenta con varias actividades de magia a lo largo del año como el conocido Festival Internacional León Vive la Magia, que reúne todos los años, en fechas navideñas, lo mejor a nivel nacional y con gente que viene de varios países para esas fechas. Últimamente también ha habido varias actividades alrededor de la magia, como la presentación del libro La belleza de la magia, que reunió en La Casona de San Feliz de Torío a Ramon Mayrata, autor del libro y con Juan Mayoral, director del reconocido festival León Vive la Magia. Ahora, el primer día de mayo, la magia volverá a estar presente en la ciudad con una actuación que va desde lo emocional hasta la participación de todo el público.

Peio Rivas y ‘Déjà Vu’

El ilusionista Peio Rivas aterriza por primera vez en León con su espectáculo Déjà Vu, una propuesta que va más allá de la magia tradicional para convertirse en una experiencia emocional y participativa. La cita será el viernes 1 de mayo en el Teatro San Francisco, con doble función, debido a la alta demanda que tuvo las entradas con la primera fecha se habilitó otra dejando dos funciones: una a las 17.30 y otra a las 20.00 horas.

Rivas, conocido por su paso por Got Talent España, reconoce que esta primera visita tiene un significado especial: «la verdad es que León es un sitio en el que nunca he podido actuar y eso hace que tenga muchas más ganas». El recibimiento del público leonés ha superado sus expectativas, obligando a abrir una segunda sesión: «abrí una sesión a las 20.00 horas, se llenó y ahí abrí otra a las 17.30 horas y está prácticamente también llena. Entonces, es que ha sido a gusto que sean las primeras veces y que te reciban de esa manera».

El artista no esconde la ilusión que le genera esta acogida: «que se te llene una sesión y que prácticamente la segunda también es para un artista lo mejor que te puede pasar y más siendo la primera vez que actúas en una ciudad tan llena de magia como lo es León por la cantidad de actividades sobre ella que hay».

Déjà Vu se presenta como un viaje emocional donde el espectador no solo observa, sino que participa activamente. El propio Rivas explica el enfoque del espectáculo comentando que «lo que yo quería crear con este show no era únicamente un show donde la gente estuviera viéndolo, sino que fuera una especie de experiencia donde la gente pudiera vivir la magia con sus propias manos y ser participe de ella».

Truco que realiza en la actuaciónDL

De hecho, uno de los momentos más destacados llega cuando todo el público forma parte de los números en varios de los trucos. «Hay dos o tres trucos en los que hago participar a todo el público… y la verdad que para mí son los mejores porque ves la cara de la gente cuando termina el truco y ven que han hecho ellos propia magia con sus propias manos», explica Rivas sobre la sensación de que todo el público se vea participe de esta.

La magia "universal"

El espectáculo está diseñado como un recorrido por distintas emociones que Rivas define como «una especie de viaje donde la gente pasa por todo, desde reírse hasta llorar pasando también por sorprenderse y quedarse con la boca abierta en varios momentos de la actuación», explica el ilusionista. Rivas defiende que la magia, por sí sola, no es suficiente si no va acompañada de una historia, ya que es un arte escénico que necesita como el teatro, una buena historia. «Tú puedes ser el mejor mago del mundo, que si realmente no lo haces entretenido, no cuentas una historia detrás, da igual que hagas el mejor truco del mundo que la gente no se va a quedar con nada del espectáculo». Más allá del espectáculo, el artista reflexiona sobre el papel de la magia explicando que «la magia es un idioma universal, ya que tú haces un truco en España y la gente lo va a entender aquí, en Argentina o en la India». Con esa filosofía, Rivas llega a León con el objetivo claro de conquistar al público.

Ha llenado varios espaciosDL

Con esta variedad de actividades, ya sean presentaciones de libros, festivales o actuaciones, la magia y León siguen unidas por un vínculo que hace de la ciudad un lugar, donde acercarse a disfrutar en diferentes fechas para poder disfrutar de un mundo que siempre ha estado «olvidado», pero que tiene mucho que contar y que poco a poco está despertando gracias a estos eventos que se preparan.

"La magia es un idioma universal, ya que haces un truco y lo entienden en cualquier lugar del mundo"